Разбился насмерть: в Харькове мужчина упал с высотки на внедорожник (фото)

В Харькове на улице Культуры мужчина упал на припаркованный во дворе дома внедорожник Audi. Погибшему на вид 35-45 лет.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, трагедия произошла 28 июля примерно в 13:25. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, чтобы осмотреть место происшествия и опросить свидетелей.

"Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Полицейские устанавливают личность мужчины и все обстоятельства его смерти", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева из окна больницы №12 на улице Подвысоцкого выпал пациент. После падения мужчина выжил, а машина получила сильные повреждения.

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Также напомним, в столице из окна высотки выпал мужчина. Он проживал в квартире на седьмом этаже. В момент случившегося дома была его падчерица и семилетняя девочка. Как оказалось, мужчина злоупотреблял алкоголем и между родственниками возник конфликт. Он якобы неоднократно угрожал, что покончит жизнь самоубийством.

Кроме того, в Одесской области двое детей выпали из окна, подробности в видеосюжете:

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