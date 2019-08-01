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В Харьковской области произошло жуткое ДТП: легковушку разорвало пополам

Сегодня, 15:17

29-летний пассажир автомобиля скончался на месте

В Харьковской области произошло жуткое ДТП: легковушку разорвало пополам Харьков 29-летний пассажир автомобиля скончался на месте

В Харьковской области легковушка врезалась в дерево. В ДТП погиб пассажир автомобиля, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Смертельная авария произошла сегодня ночью около 2:50 в поселке Оскол Изюмского района. Как выяснилось, 34-летний водитель "ВАЗ-21099" не справился с управлением, и легковушка влетела в дерево. В результате ДТП 29-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водителю же повезло больше – обошлось без травм.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП дерево харьковская область столкновение легковушка изюм погибший

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