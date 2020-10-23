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Разрешили говорить по 30 минут: как чувствует себя Кернес

23 октября, 19:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Глава города заявил, что ему уже лучше

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится в клинике "Шарите" в Германии, хорошо себя чувствует и планирует скоро вернуться к работе.

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Об этом рассказал приближенный к городскому голове бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, он общался с главой Харькова по телефону. Кернесу уже разрешили разговаривать по 30 минут в день.

"Обсудили последние новости и события. Чувствует себя хорошо. Благодарен всем харьковчанам за поддержку. Планирует скоро вернуться к работе", - написал Фукс.

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Также он добавил, что Кернес планирует заняться сферой здравоохранения и "разберется с Кучером, который поставил под угрозу жизнь и здоровье людей".

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Напомним, ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес перенес COVID-19. Глава города недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Отметим, что после того, как стало известно о госпитализации Кернеса в городскую больницу, в Сети поползли слухи о его болезни. "Сегодня" разделили фейки от правды о здоровье Кернеса и его участии в выборах.

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Харьков геннадий кернес
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