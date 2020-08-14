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В Харькове за убийство матери разыскивают психически больного мужчину

14 августа, 13:54

Руслан Ровик Руслан Ровик

Стали известны приметы вероятного убийцы

В Харькове полицейские объявили в розыск 49-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве матери.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, тело женщины 1946 года рождения нашли на улице Гарибальди еще в начале августа. На ее теле было множество ножевых ранений. В убийстве харьковчанки подозревают ее сына, который страдает шизофренией.

Также в полиции назвали приметы подозреваемого: на вид около 50 лет, рост 175-180 сантиметров, плотное телосложение, вес около 90 килограммов.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, обратиться к ним по телефонам +38 (093) 316-58-67, +38 (097) 679-49-30 или любым удобным способом.

В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, который пытался защитить мать и случайно убил отца. Оказалось, что трагедия произошла во время ссоры между родителями.

Ранее в Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании, 42-летнего Павла Зможного. Организаторы и исполнители преступления задержаны.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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Харьков убийство убийца шизофрения

Источник: Сегодня

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