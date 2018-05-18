"Ребенок выпал мне на руки": девушка приняла роды у подруги в машине

Девочку назвали София, она появилась на свет в день рождения папы

Харьковчанка родила в машине по дороге в больницу. Роды принимала подруга, на переднем сиденье авто. Произошло это близ Харькова в Люботине.

Только начались схватки, Елена позвонила подруге. Именно Валерия должна была отвезти ее в роддом. Но успели проехать всего километр.

"Это страшно. Вот она, представьте, сидит вот здесь, и ребенок чуть ли не падает вниз – на пол. Пришлось руки подставлять. И вот так на руки мне ребенок вышел", – рассказывает Валерия.

Валерия сразу вызвала скорую и знакомого педиатра, который оказал необходимую помощь до приезда других врачей.

В больницу Елена с Валерией так и поехали на своей машине уже в сопровождении скорой.

Девочку назвали София. Она появилась на свет в день рождения папы.

"Я на работе был, телефон оставил на зарядке. Через полтора часа прихожу – 30 пропущенных. Звонок Димы, это муж Леры. – Серега с Днем рождения. – А я – спасибо. – Нет, ты не понял, у тебя дочь родилась", – вспоминает отец девочки Сергей Гнатовский.

Это уже третий ребенок в семье Гнатовского. Поэтому и роды были такие быстрые, говорят врачи. София имеет старших сестричку и братика.

И крестную Гнатовского долго выбирать не пришлось. Понятное дело, что это Валерия.

Напомним, в Днепре бабушка троих внуков родила сына.

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