"Ребенок выпал мне на руки": девушка приняла роды у подруги в машине
Девочку назвали София, она появилась на свет в день рождения папы
Харьковчанка родила в машине по дороге в больницу. Роды принимала подруга, на переднем сиденье авто. Произошло это близ Харькова в Люботине.
Только начались схватки, Елена позвонила подруге. Именно Валерия должна была отвезти ее в роддом. Но успели проехать всего километр.
"Это страшно. Вот она, представьте, сидит вот здесь, и ребенок чуть ли не падает вниз – на пол. Пришлось руки подставлять. И вот так на руки мне ребенок вышел", – рассказывает Валерия.
Валерия сразу вызвала скорую и знакомого педиатра, который оказал необходимую помощь до приезда других врачей.
В больницу Елена с Валерией так и поехали на своей машине уже в сопровождении скорой.
Девочку назвали София. Она появилась на свет в день рождения папы.
"Я на работе был, телефон оставил на зарядке. Через полтора часа прихожу – 30 пропущенных. Звонок Димы, это муж Леры. – Серега с Днем рождения. – А я – спасибо. – Нет, ты не понял, у тебя дочь родилась", – вспоминает отец девочки Сергей Гнатовский.
Это уже третий ребенок в семье Гнатовского. Поэтому и роды были такие быстрые, говорят врачи. София имеет старших сестричку и братика.
И крестную Гнатовского долго выбирать не пришлось. Понятное дело, что это Валерия.
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