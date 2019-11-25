Редкие шпороносые черепахи вылупились в экопарке Харькова: видео

Шпороносые черепахи – одни из самых больших в мире и занесены в Красную книгу

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В харьковском экопарке на свет появились одни из самых больших сухопутных черепах на планете – шпороносых. Трое самок отложили кладку еще летом. Зоологи сразу забрали яйца в инкубатор, и вот наконец, черепашки вылупились.

Ясельная группа шпороносых черепашек толчется под лампой в небольшом подносе. Самостоятельную жизнь малыши начали примерно неделю назад, с тех пор, как продырявили скорлупу яиц. Сейчас трудно поверить, что это одни из крупнейших черепах в мире. Лет через 20 эти малыши подрастут, и будут весить не 30 граммов, как сейчас, а сотню кило.

Занесенные в международную Красную книгу, эти африканские рептилии на специальной диете и под круглосуточным контролем зоокиперов. Даже ночью за ними следят с помощью веб-камеры.

"Малыши очень активные. Они могут переворачиваться. Сами возвращаться на лапки они не могут, им нужна наша помощь. Поэтому мы за ними так часто и следим. Нужна температура, купание, еда. Ни в коем случае нельзя им давать крупную. Малышам дается только пророщенное зерно", – рассказывает Анастасия Стинка, зоокипер.

Родителей, которые весят больше центнера, держат в отдельном вольере. Самец Габи – своенравный и не любит гостей.

Харьковский экопарк – первый в Украине, где получили потомство этих пресмыкающихся гигантов. Сначала в феврале. И меньше чем за год – снова. Из шестидесяти яиц пока вылупились десять черепах.

Эдуард Мацилевський, зоолог экопарка:

"Появление на свет хотя бы одного черепашонка – это большое событие для всей популяции, поскольку эти черепахи занесены в Международную красную книгу. В природе выживает из кладки всего 5%. У нас выживает до 40"

Сейчас в экопарке более 10 видов сухопутных и водных черепах – всего около 200 особей. Вскоре их всех планируют собрать под одной крышей и создать специальную черепашью ферму.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже не раз писал о харьковском экопарке. Например, о том, как в харьковском экопарке спасают диких птиц. Там успешно прошли реабилитацию двое молодых лебедей и аисты. У всех была тяжелая судьба: кого-то вытащили из-под вагонов, а кого-то расстреляли люди.

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