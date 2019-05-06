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Ремонт дорог Харьковской области: как обстоят дела

6 мая, 15:51

На этой неделе планируют начать строительство объездной дороги вокруг Лозовой

Капремонт. Работа кипит. Фото: kharkivoda.gov.ua
Капремонт. Работа кипит. Фото: kharkivoda.gov.ua.

Сезон ремонта дорог набирает обороты, и даже в выходные и праздники дорожники не прекращали работу. Так, по 1,4 км нового покрытия уложили на дорогах государственного значения Харьков — Волчанск и Змиев — Балаклея — Гороховатка.

Как сообщил заместитель начальника по эксплуатационному содержанию Службы автомобильных дорог в Харьковской области Михаил Богатырь, укладывают верхний слой дорожного покрытия на дороге Мерефа — Лозовая — Павлоград и продолжается фрезерование участка на дороге Чугуев — Печенеги в районе дамбы, где уже уложено около 400 метров покрытия.

В свою очередь директор ГП "Дороги Харьковщины" Игорь Турченко рассказал, что на этой неделе планируют начать строительство объездной дороги вокруг Лозовой: старт работ пришлось отложить из-за дождливой погоды.

На дорогах местного значения завершают текущий ремонт на трассах в Кегичевском и Двуречанском районах, а на следующей неделе дорожники будут трудиться также в Балаклейском, Харьковском и Нововодолажском районах.

Ранее мы писали, что Гройсман за рулем автомобиля проинспектировал ремонт трассы Киев-Одесса.

Напомним, что Гройсман заявлял, что в 2019 году на восстановление местных дорог будет выделено 14,7 млрд грн.

Также премьер отметил, что в Украине нужно уменьшать объемы ямочного ремонта дорог и увеличивать долю капитального ремонта, ведь последний – имеет гарантию качества.

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Тег строительство, дорога, ремонт, дороги

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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