Ремонт в центре Харькова: озера в яру и парковка в саду

В Саржином Яру возводят веломост, а за Оперным театром строят многоуровневую парковку

















Центр Харькова все еще на реконструкции: некоторые объекты спрятали за строительным забором еще в 2016 году. Корреспонденты "Сегодня" побывали в саду имени Шевченко, Саржином Яру, сквере на площади Свободы и зоопарке, чтобы выяснить, что сейчас там происходит и когда ждать открытия обновленных объектов.

САРЖИН ЯР.

Летний Саржин Яр как всегда радует харьковчан буйством зелени, щебетом птиц и возможностью укрыться от солнца. И, несмотря на непрекращающийся стук и жужжание строительной техники, отбоя от отдыхающих здесь нет.

Саржин Яр уже заметно преобразился: там вырисовываются искусственные озера, которые, согласно задумке проектировщиков, будут выполнять лишь декоративную функцию, поскольку грунты не позволяют выкопать глубокие пруды. Зато всюду устанавливают подмостки для чтения, йоги или приема солнечных ванн.

Как сообщили нам в департаменте коммунального хозяйства горсовета, с начала капремонта, который стартовал в июне прошлого года, там обустроили мостики и ручей, спортивные площадки, навесы, установили металлические кресла, отремонтировали бюветы и зону купели, бетонную лестницу и навес-панаму над источником.

Сейчас же устанавливают металлоконструкции, площадки для выгула собак, реконструируют водоотвод. Возводят и веломост: строители уже установили опоры и несколько секций будущей трехкилометровой трассы. По словам рабочих, велоэстакаду планируют достроить ко Дню города. А в перспективе велодорожку в Саржином Яру и Лесопарке объединят, чтобы создать единый веломаршрут протяженностью в 20 км.

По словам директора департамента Алексея Богача, монтажно-строительные работы в Саржином Яру планируют завершить до конца 2020 года. Всего же на ремонт объекта выделили 35,5 млн грн, из которых 15,3 млн грн уже освоили.

САД.

Реконструкция сада Шевченко началась в 2016 году. Изначально место отдыха в сердце города обещали обновить до конца 2018 года, но сроки переносились. Будущее озеро с мостом и обновленный фонтан "Каскад" все еще скрыты за высоким зеленым забором.

Сейчас харьковчане могут прогуливаться по обновленным аллеям, расположенным ближе к театру оперы и балета и вдоль Сумской. Здесь появились новые детские площадки, возле одной из которых установлена инсталляция в виде светящихся цветов и бабочек на деревьях.

Теперь в саду новые газоны, клумбы, фонари, скамейки дорожки. Правда, дорожное покрытие у памятника Тарасу Шевченко, по словам харьковчан, во время сильной жары становится мягким. Зато с радостью горожане восприняли новинку — охлаждающую рамку, которая распыляет воду и создает освежающее "облако" (находится вблизи "аллеи звезд").

Как рассказали нам рабочие, основная работа идет над созданием озера, а вот о дате окончания реконструкции всего парка пока неизвестно. Недалеко от сада, за театром оперы и балета, уже возвышается будущий многоэтажный паркинг.

Как сообщил нам Алексей Богач, в 2019-м на проведение работ на территории сада СКП "Харьковзеленстрой" предусмотрена сумма в 277,6 млн грн. Из них уже выделили 178,9 млн грн.

СКВЕР.

В августе 2018-го начали и реконструкцию сквера на площади Свободы стоимостью в 15 млн грн. Из этой суммы строители уже освоили 8,7 млн грн. Здесь ремонтируют инженерные сети, систему водопровода и канализации, а кроме нового освещения, дорожек, тротуаров и газонов, разместят небольшие архитектурные объекты. В департаменте коммунального хозяйства говорят, что работу планируют окончить к декабрю 2020-го.

ЗООПАРК.

С июля 2016 года продолжается и масштабная реконструкция Харьковского зоопарка, на которую в 2016-2019 годах выделили более 192 млн грн, а на июньской сессии горсовета еще 225 млн грн. Как рассказал нам директор зоопарка Алексей Григорьев, строительные работы проходят зонах "Планета обезьян", "Королевство слонов", "Дикая Австралия", в районе входной группы №2 и административном здании. Ранее в мэрии говорили об окончании стройки к 2020 году.

Напомним, что в столице начались масштабные реконструкции парков. Мы подробно писали, как изменят зеленые зоны и чем недовольны киевляне.

Ранее сообщалось, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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