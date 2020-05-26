Кристине Пьяновой, в жестоком убийстве которой подозревают ее мать, нанесли 75 ударов разными ножами. 25 из них пришлись на голову ребенка, рассказал в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" представитель полиции.

Ранения Кристине наносили несколькими ножами. 25 колото-резанных ран обнаружили на голове девочки, еще 50 – на туловище. Кроме того, стало известно, что мать девочки якобы ревновала ее к отцу.

Также незадолго до своей смерти Кристина говорила своему дяде, что у ее матери есть психические проблемы.

Напомним, в поселке Подворки, что под Харьковом, 30 апреля была задержана 38-летняя Татьяна Пьянова, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери Кристины. Теперь Пьянову подозревают в том, что, находясь в своем доме, она нанесла дочери десятки ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову.

В свою очередь соседи рассказали сайту "Сегодня" о необычных вещах, которые происходили накануне убийства девочки. По их словам, Татьяна Пьянова отдала брату все иконы, а также накрыла зеркало черной тканью.

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