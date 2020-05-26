Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Ревность матери и 75 ударов ножом: всплыли новые подробности убийства девочки под Харьковом

26 мая, 10:00

Тина Наринецкая

Удары Кристине наносили несколькими ножами

Кристине Пьяновой, в жестоком убийстве которой подозревают ее мать, нанесли 75 ударов разными ножами. 25 из них пришлись на голову ребенка, рассказал в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" представитель полиции.

Ранения Кристине наносили несколькими ножами. 25 колото-резанных ран обнаружили на голове девочки, еще 50 – на туловище. Кроме того, стало известно, что мать девочки якобы ревновала ее к отцу.

Также незадолго до своей смерти Кристина говорила своему дяде, что у ее матери есть психические проблемы.

Напомним, в поселке Подворки, что под Харьковом, 30 апреля была задержана 38-летняя Татьяна Пьянова, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери Кристины. Теперь Пьянову подозревают в том, что, находясь в своем доме, она нанесла дочери десятки ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову.

В свою очередь соседи рассказали сайту "Сегодня" о необычных вещах, которые происходили накануне убийства девочки. По их словам, Татьяна Пьянова отдала брату все иконы, а также накрыла зеркало черной тканью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Харьков убийство женщина нож дочь харьковская область ревность ранения

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионовУкраина
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 мая
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 маяТранспорт
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытия
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытияХарьков
В Харькове нацгвардеец избил лауреата премии
В Харькове нацгвардеец избил лауреата премии "Гордость страны": видеоХарьков
Стало известно, когда откроют метро в Харькове
Стало известно, когда откроют метро в ХарьковеХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...