Рейдерская атака под Харьковом: 22 подозреваемым избрали меру пресечения

В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток 22 участникам рейдерского захвата в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

"Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и избрал для 22 участников столкновений вокруг элеватора в Змиевском районе меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", – говорится в сообщении.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, сейчас в суде рассматривается вопрос об избрании аналогичного пресечения 23 задержанному. Мужчинам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги.

Также мы сообщали, что в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.