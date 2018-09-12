Рейдерская атака под Харьковом: появились новые подробности и фото

После противостояния с рейдерами в полицию доставили 53 человека

Попытка рейдерского захвата предприятия в селе Занки Змиевского района Харьковской области закончилась доставкой в полицию 53 человек и задержанием 22 активных участников нападения. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Итог истории с захватом элеватора в поселке Занки Змиевского района Харьковской области: 53 человека доставлены в полицию, в том числе 22, которые принимали активное участие в захвате предприятия, стычках с оружием в руках – задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины", – отметил он.

Также полицейский добавил, что эти задержания – только начало, и рядом с исполнителями "должны сидеть заказчики и организаторы драки".

















Напомним, ранее мы сообщали, что в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский. Было открыто уголовное производство по статье "злостное хулиганство".

Напомним, по данным правоохранителей в Украине увеличилось количество рейдерских захватов: отбирают жилье и бизнес. Без решения суда на улицу выбрасывают даже семьи с маленькими детьми.

В частности, в июле этого года сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе 21 человека в камуфляжной форме, которые пытались захватили частное предприятие.

А в августе в столице на Воздвиженке произошел конфликт о праве собственности на здание. Полицейские задержали 18 его участников.