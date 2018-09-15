Рейдерская атака под Харьковом: Ширяева подозревают в еще одном нападении

Сегодня, 10:28

Бывшего командира роты "Восточного корпуса" заподозрили в нападении на полицейских

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина
Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

Бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Олега Ширяева, арестованного за организацию рейдерского нападения на предприятие в селе Занки Змиевского района Харьковской области, подозревают в нападении на полицейских, совершенном в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.4 ст.294 ("хулиганство") и ч.2 ст.347 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины," – говорится в сообщении.

В свою очередь, начальник областного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех отметил, что, кроме подозрений в рейдерской атаке, Ширяева подозревают еще и в нападении на дом главы Краснокутского районного отделения Нацполиции в декабре 2015 года, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, тогда недовольство работой полиции по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки привело к нападению на дом отстраненного на тот момент от исполнения обязанностей главы Краснокутского отдела.

В полиции подозревают, что члены общественной организации "Гражданский корпус "Азов" напали на дом, повалили забор, выбили окна и забросали его "коктейлями Молотова". Вскоре аналогичное нападение было совершено на дом заместителя начальника райотдела.

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги. 14 сентября стало известно, что суд отправил под арест всех 22 участников нападения.
Харьков, нападение, рейдерство, Ширяев

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"Сегодня"

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