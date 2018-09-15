Рейдерская атака под Харьковом: Ширяева подозревают в еще одном нападении

Бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Олега Ширяева, арестованного за организацию рейдерского нападения на предприятие в селе Занки Змиевского района Харьковской области, подозревают в нападении на полицейских, совершенном в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.4 ст.294 ("хулиганство") и ч.2 ст.347 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины," – говорится в сообщении.

В свою очередь, начальник областного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех отметил, что, кроме подозрений в рейдерской атаке, Ширяева подозревают еще и в нападении на дом главы Краснокутского районного отделения Нацполиции в декабре 2015 года, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, тогда недовольство работой полиции по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки привело к нападению на дом отстраненного на тот момент от исполнения обязанностей главы Краснокутского отдела.

В полиции подозревают, что члены общественной организации "Гражданский корпус "Азов" напали на дом, повалили забор, выбили окна и забросали его "коктейлями Молотова". Вскоре аналогичное нападение было совершено на дом заместителя начальника райотдела.

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги. 14 сентября стало известно, что суд отправил под арест всех 22 участников нападения.