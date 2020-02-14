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Резонансная стрельба в Харькове: полицейскому сообщили о подозрении

14 февраля, 14:26

Мужчина, в которого стрелял коп, получил серьезные ранения

/ Фото: ГБР

Полицейскому, который ранил мужчину во время погони, вручили подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Копа будут судить за превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия. В ГБР отметили, что причин для того, чтобы открывать огонь, у полицейского не было. Ведь водитель не создавал угрозы для жизни и здоровья людей или полицейских.

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Сейчас известно, что патрульный трижды выстрелил в сторону авто. Пассажир получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого. Если вину полицейского докажут, ему грозит от 7 до 10 лет за решеткой.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал сайт "Сегодня", в Харькове в ночь на четверг, 13 февраля, произошло ЧП со стрельбой. По неофициальной информации, которая была опубликованной в соцсетях, несколько человек якобы тестировали автомобиль в поле, но появившиеся рядом патрульные приняли их за пьяных и открыли огонь по авто.

Ранее глава департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков рассказал сайту "Сегодня", что один из патрульных тоже пострадал.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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