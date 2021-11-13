Резонансное ДТП с подростками в Харькове: водителя выпустили под залог – СМИ

Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе

Виновник аварии выйдет под залог / Фото: Коллаж: Сегодня

Водителя, который якобы в состоянии наркотического опьянения наехал на детей на внедорожнике Land Cruiser в Харькове, выпустили под залог – 340 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьков Life в Telegram.



Такую возможность предусмотрел суд по избранию меры пресечения ранее.

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Подробности ДТП

Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе. Судя по видеозаписи регистратора, водитель даже не пытался затормозить и протащил одного из пострадавших через весь перекресток. В результате аварии травмы получили 13-летние мальчик и девочка.

Водитель был под наркотиками

По результатам экспертизы, водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения — под влиянием метадона.

Поскольку нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч.2 ст.286 УКУ на ч.2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

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Сейчас готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

Что известно о состоянии пострадавших?

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта рассказал, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

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