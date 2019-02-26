Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову сегодня объявят приговор

В страшной аварии погибли шесть человек

Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову сегодня объявят приговор 2019-02-26T13:33:00+02:00 Харьков В страшной аварии погибли шесть человек

Суд должен принять решение сегодня в 14:00. Трагедия произошла почти полтора года назад. Тогда Lexus Елены Зайцевой пролетел перекресток на красный свет и врезался в толпу. Перед этим – авто столкнулось с Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Последний ехал на желтый сигнал светофора.

Защитники пострадавших просят не учитывать никаких смягчающих обстоятельств, поскольку не верят в раскаяние подсудимых. Такого же мнения придерживается и прокуратура, поэтому и требует максимальный срок предусмотренной статьей – по 10 лет заключения каждому.

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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