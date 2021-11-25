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Родители выгнали после родов. Что известно о матери, которая нюхала порошок при ребенке

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 ноября, 14:33
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18-летняя девушка попала в приют вместе со своим малышом, поскольку родители после родов выгнали ее из дома
18-летняя мать сняла на видео, как вдыхает белый порошок при ребенке
18-летняя мать сняла на видео, как вдыхает белый порошок при ребенке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Люботине Харьковской области молодая мама, которая якобы употребляла наркотики с ребенком на руках, сейчас живет в учреждении социальной реабилитации. Девушке всего 18 лет, она родила ребенка вне брака и фактически сразу попала в приют.

Об этом рассказал депутат Люботинского городского совета Денис Арман в Facebook.

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Выгнали из дома из-за ребенка

По словам депутата, девушка на видео 2003 года рождения, она жительница Основянского района Харькова. А в Люботине она находится в учреждении социальной реабилитации.

Арман уточнил, что в свои 18 лет девочка оказалась в сложном положении, так как родила ребенка вне брака. Родители якобы выгнали ее из дома и с роддома она фактически сразу попала в приют.

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Белый порошок – не наркотики

Депутат заявил, что белый порошок, который вдыхала героиня на видео – не наркотики.

"Директора социального учреждения хорошо знаю лично, порядок в заведении полный и ни о каких наркотиках там и речи быть не может. На видео белый порошок является имитацией "дури", проще говоря, нездоровое желание молодежи выделиться, заявить о себе и так далее. Жаль, что таким способом", – сказал депутат.

Сейчас девушка вместе с ребенком находится в детском инфекционном стационаре.

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Что будет с младенцем?

Депутат отметил, что когда девушка вернется из больницы, проверку инцидента продолжат. Об изъятии ребенка вопрос пока не стоит, поскольку не доказано, употребляла ли молодая мать наркотики.

"Сама мать с ребенком находится в учреждении социальной опеки, проще говоря, этой девочке с ребенком и так некуда идти, они на попечении государства и будет находится в приюте", - добавил Арман.

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