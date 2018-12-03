Россияне затянули пропуск грузовиков: на границе с Украиной скопилась очередь

Сегодня, 15:15

Российские пограничники замедлили оформление грузовиков

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На пограничном пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области образовалась очередь из грузовиков, оформление которых затягивают россияне.

Как этом сообщило издание 057 со ссылкой на представителя Восточного регионального управления ГПСУ Андрея Игнатьева, на пункте пропуска застряло до 60 грузовых автомобилей.

В то же время, каких-либо инцидентов на границе после введения военного положения не происходило, а ситуация остается спокойной.

"На границе провокаций не наблюдается, но пограничная служба РФ медленно пропускает автомобили", – заявил он, добавив, что на "Гоптовке" скопилось десятки грузовиков.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Также напомним, что мы писали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.
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Автор:

Таисия Ерохина

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