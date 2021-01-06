В сугробе на границе с Украиной нашли нелегала из России: видео

Нелегально пересекший границу мужчина не учел, что его видно в тепловизор

Служащие управления пограничной охраны в Харьковской области задержали россиянина, который решил отметить Рождество с родственниками, нарушив границу.

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Об этом сообщили 6 января в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Мужчину засекли электронные приборы оптического слежения в районе населенного пункта Токаревка в Дергачевском районе.

Когда на участок кордона прибыли двое пограничников, нарушитель пытался спрятаться в сугробе, но не учел, что от тепловизора таким образом не скрыться.

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После задержания россиянин признался, что не мог пересечь границу законным путем из-за непогашенных кредитов.

Сейчас на него составили административное производство, а дальнейшую судьбу нелегала решит суд.

Фото: ГПСУ

Напомним, что в июле в Сумской области задержали 45-летнего гражданина России, который незаконно перешел украинскую границу и попросил о политическом убежище.

Мы также писали, что россиянин Сергей Гаврилов, которого на родине обвинили фигурантов скандального дела "Сети", тоже сбежал в Украину, где был признан политическим беженцем.

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