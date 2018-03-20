Руководство Харьковской области и "Укрзализныця" решают проблемы сотрудников Южной железной дороги

Сегодня, 02:46

В течение года в Харькове для железнодорожников достроят новую высотку – этих квартир люди ждали почти 20 лет.


Железнодорожное сообщение между Харьковом и отдаленным городом области – Лозовой, – восстановят до конца месяца. Это – договоренность губернатора Харьковской области и главы "Укрзализныци". О прямых удобных по времени рейсах пассажиры просили давно.

О своих проблемах 19 марта рассказали и сотрудники Южной железной дороги. Самые насущные проблемы им обещали решить в ближайшее время – речь идет о повышении зарплаты и помощи с жильем.

"Со стороны государства на сегодняшний день уделяется большое количество внимания по социальному обеспечению. На "Укрзализныце" также такой подход, и мы его поддержим. 20 лет строился дом для того, чтобы предоставить квартиры работникам "Укрзализныци". И могу вам сказать, что Южная дорога за год будет иметь готовый дом. 110 квартир будут розданы всем тем, кто находится в очереди", – рассказала председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

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В течение года в Харькове для железнодорожников достроят новую высотку – этих квартир люди ждали почти 20 лет.

"У нас сегодня 100% поддержка со стороны руководства области, и это очень важно для такого очень крупного предприятия как "Укрзализныця". Мы должны понимать, какие есть потребности со стороны областной власти, какие есть потребности со стороны населения. А именно официальный канал коммуникации через руководство области является самым правильным и самым успешным", – отметил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Как сообщалось, в 2018 году "Укрзализныця" планирует запустить так называемый "лист ожидания" при покупке проездных документов. Такая функция понадобится, если билета на нужное направление нет. В таком случае пассажир сможет заполнить заявку. Как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.
укрзализныця, жилье, железная дорога, Светличная, кравцов

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Источник:

"Сегодня"

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