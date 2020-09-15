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Заболевший COVID-19 Кернес рассказал о своем состоянии

15 сентября, 14:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мэр Харькова уверен, что скоро пойдет на поправку

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, прокомментировал свою болезнь.

"Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку. Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю", – написал Кернес на своей странице в Facebook.

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Ранее СМИ сообщали, что Кернес находится в тяжелом состоянии, а некоторые даже писали, что мэр был в коме. Однако в мэрии Харькова опровергли эту информацию.

Также напомним, городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что, несмотря на внесение города в "красную" карантинную зону, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт там не будут.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Харькове обустраивают больницы второй волны. Сейчас в этих медучреждениях проводится работа по увеличению кислородных точек доступа.

Еще в Харькове решили проверить, как пассажиры соблюдают карантин в метро. Смотрите видео из подземки:

Видео: Telegram-канал "Веха"
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Харьков мэр коронавирус геннадий кернес
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