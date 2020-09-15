Заболевший COVID-19 Кернес рассказал о своем состоянии

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, прокомментировал свою болезнь.



"Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку. Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю", – написал Кернес на своей странице в Facebook.

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Ранее СМИ сообщали, что Кернес находится в тяжелом состоянии, а некоторые даже писали, что мэр был в коме. Однако в мэрии Харькова опровергли эту информацию.

Также напомним, городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что, несмотря на внесение города в "красную" карантинную зону, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт там не будут.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Харькове обустраивают больницы второй волны. Сейчас в этих медучреждениях проводится работа по увеличению кислородных точек доступа.

Еще в Харькове решили проверить, как пассажиры соблюдают карантин в метро. Смотрите видео из подземки:

Видео: Telegram-канал "Веха"

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