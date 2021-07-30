"С ними был еще один мужчина" – мама мальчика, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы

13-летний Богдан рассказал своей старшей сестре Евгении, что они были не одни в тот вечер

Погибшая девочка и подозреваемый. Фото: коллаж "Сегодня"

Мать 13-летнего подростка, которого подозревают в умышленном убийстве шестилетней Мирославы в Старом Салтове под Харьковом, рассказала новые подробности дела. По ее словам, во время прогулки его сына Богдана с Мирославой Третяк с ними был третий – неизвестный мужчина.

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Об этом сообщает Newsroom.

"Вечером 28 июля я пришла с работы около 17:30. Сразу после меня в дом вбежал Богдан. Он взял пятилитровую баклажку, налил в таз воду, разделся и стал стирать свою одежду. После этого сын сказал, что пойдет к своим знакомым в общежитие, где есть бесплатный Wi-Fi. Ничего не заподозрив, я развесила одежду сына и отправилась на огород", – рассказывает Галина Ф.

Когда начали искать девочку, то кто-то из местных жителей сказал, что видел Мирославу с Богданом около пекарни.

"Все отправились туда. Одному из полицейских я назвала номер телефона сына. Он ответил на звонок, но не признался, где находится. Через 20 минут нам удалось уговорить его выйти. Он был очень напуган. Один из полицейских, не местный, подбежал к нему, схватил за руку и стал сильно трясти, отчего сын заплакал. Я попыталась вступиться за него и меня поддержала следователь из Волчанска. Она аккуратно взяла Богдана за руку, стала спокойно говорить с ним увела к нам в квартиру", – вспоминает его мать.

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Общение с правоохранителями продолжалось до трех утра. Потом мальчика доставили в Волчанское районное отделение полиции. Мать все это время была с ним.

"29 июля к нему пришла моя старшая дочь Евгения. Богдан рассказал ей, что во время прогулки с Мирославой с ними был еще один мужчина – Максим Б. По описанию сына я поняла, кто это. Он живет в Харькове, а в Старый Салтов приезжает к своим бабушке и дедушке. Он был судим, мы думаем на него. По словам Богдана, этот мужчина спросил у него: "Что, она тебя уже зае**ла?".

Однако, как сказал "Суспільному" начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель, в полиции этот факт отрицают.

"Никакого мужчины нет. Это бред. Не слушайте это", – сказал Рубель.

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Напомним, в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк со следами изнасилования. Главный подозреваемый – 13-летний сосед и друг ребенка. Он уже признался в преступлении, мальчику избрали меру пресечения.

Как известно, маленькая Мирослава 28 июля не вернулась домой с прогулки. Около 18:00 возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла.