Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com.
В Харькове самолет встречают спецмашины и медработники в масках.
Напомним, утром воздушное судно с эвакуированными украинцами совершило около десятка кругов над Харьковом, однако сесть так и не смогло. Причиной тоже стали погодные условия – из-за сильного тумана была плохая видимость.
Утром 20 февраля самолет с украинцами из Уханя таки приземлился в Борисполе. А в МВД сообщили, что эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
"В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба", – говорится с сообщении.
Местные жители, однако, не слишком этому рады – сообщается о протестах и столкновениях с полицией.
Подробно об эвакуации украинцев из Китая читайте в материале сайта "Сегодня" – Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая
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