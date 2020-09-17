Самолет с Кернесом на борту приземлился в Германии – СМИ

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, прилетел в Германию. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.
По данным "Харьков Life", его транспортировали в немецкую клинику "Шарите". Там Кернеса приняли врачи и взяли все необходимые анализы.
Сообщается, что такие анализы в Харькове не делают. Кроме того, врачи готовят мэра Харькова к сложной операции.
"Операцию нужно делать срочно, иначе начнутся неотвратимые процессы в организме мэра", – говорится в сообщении.
Ситуацию с транспортировкой нам прокомментировали в горсовете Харькова.
"Накануне вылета было несколько консилиумов, пришли к выводу, что состояние такое, что риск транспортировки оправдан", – рассказал сайту "Сегодня" сотрудник мэрии.
Отметим, в клинике, куда доставили мэра Харькова, лечат после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее мы сообщали, что в Харькове заметили "аномальный" кортеж скорых, который связывают с вылетом Кернеса в Германию.
Также напомним, на днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.
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