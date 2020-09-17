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Самолет с Кернесом на борту приземлился в Германии – СМИ

17 сентября, 10:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По неофициальной информации, мэра Харькова готовят к операции

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, прилетел в Германию. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

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По данным "Харьков Life", его транспортировали в немецкую клинику "Шарите". Там Кернеса приняли врачи и взяли все необходимые анализы.

Сообщается, что такие анализы в Харькове не делают. Кроме того, врачи готовят мэра Харькова к сложной операции.

"Операцию нужно делать срочно, иначе начнутся неотвратимые процессы в организме мэра", – говорится в сообщении.

Ситуацию с транспортировкой нам прокомментировали в горсовете Харькова.

"Накануне вылета было несколько консилиумов, пришли к выводу, что состояние такое, что риск транспортировки оправдан", – рассказал сайту "Сегодня" сотрудник мэрии.

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Отметим, в клинике, куда доставили мэра Харькова, лечат после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее мы сообщали, что в Харькове заметили "аномальный" кортеж скорых, который связывают с вылетом Кернеса в Германию.

Кернеса якобы везут в аэропорт

Также напомним, на днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Германия Харьков мэр врачи коронавирус геннадий кернес транспортировка
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