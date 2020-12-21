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Самолет с телом Кернеса совершил посадку в Харькове (видео)

21 декабря, 19:27

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Высшее руководство уже ожидает в аэропорту

Самолет с телом мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в немецкой клинике "Шарите", уже приземлился в Украине.

"Самолет с телом Геннадия Кернеса приземлился в аэропорту Харькова", – сказал нам секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

Видео: Нетипичный ХАаьков
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Самолет встречают коллеги Кернеса, среди которых секретарь горсовета Игорь Терехов и депутат, экс-глова Харьковского облсовета Сергей Чернов. У аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели.

Видео: Нетипичный ХАаьков

У аэропорта уже стоит катафалк. Вскоре авто последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Видео: PavlovskyNews

Напомним, похороны харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря, во второй половине дня. Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в театре оперы и балета им. Н.Лысенка и продлится четыре часа.

Кроме того, мы писали, что память Кернеса хотят увековечить. В его честь намерены назвать проспект и установить памятник.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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Харьков самолет геннадий кернес
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