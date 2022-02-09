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Самые худшие здания Харькова: какие попали в ТОП-20 антирейтинга (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 19:29
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В список самых неудачных домов попали ЖК, отели, ТРЦ, музей и даже дельфинарий
Исторический музей и здание на Пушкинской тоже попали в рейтинг
Исторический музей и здание на Пушкинской тоже попали в рейтинг / Фото: Коллаж: Сегодня

Архитекторы Харькова назвали 20 худших зданий города, которые были построенные в период независимости Украины.

Об этом пишет Bird in Flight.

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Рейтинг составили 14 архитекторов, которые живут и работают в Харькове.

    БЦ Elysium Plaza

    Бизнес-центр Elysium Plaza находится на улице Гагарина, 24д. Его строительство длится уже 15 лет. Здание переделывали уже несколько раз: меняли металлоконструкции, разбирали настил на крыше и стеклянную отделку, сейчас меняют отделку заднего фасада.

    Елена Ильницкая и Сергей Ильченко сказали, что объект расположен слишком близко к центральному автовокзалу и производит впечатление причудливой ошибки. А попытка упаковать офисы в сферу — изначально спорное и не самое удобное решение.

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    "Есть много вопросов по эксплуатации. Как мыть стекла на шаре? Как внутри помещения повесить ролеты или иначе защититься от солнца? Как использовать площадь возле окон, где стена наклонена внутрь, и зачем ее отапливать?" – сказала эксперт-архитектор Екатерина Яровая.

    Реконструкция исторического музея

    Музей расположен на улице Университетская, 5. Он работает в бывшем здании ломбарда из красного кирпича в псевдорусском стиле, оно было построено в 1908 году по проекту архитектора Бориса Корниенко. К реконструкции приступили в 2011-м. Стеклянная часть музея до сих пор не функционирует, а реконструкция не завершена.

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    "По словам автора музея, кирпичный фасад ломбарда покрасили в желтый цвет, чтобы сооружение уподобилось зданиям Алексея Бекетова (самого известного архитектора в истории Харькова), которые находятся рядом. Это нелепая и ненужная попытка вписать в исторический контекст и так историческое здание", – сказала эксперт-архитектор Александра Никитенко.

    Евгения Губкина сказала, что ее больше всего возмущают пропорции — буквально плоский стеклянный параллелепипед с прилепленной арочкой и абсурдным карнизом, который не выглядит убедительно и нефункционален.

    "В музее нет нормальных санузлов, инклюзивности, есть проблемы с хранилищами, эвакуацией, обогревом здания", – сказала архитектор Евгения Губкина.

    ТРЦ Nikolsky

    "Абсурдность ТРЦ в самом центре города кажется очевидной, но, к сожалению, не украинским застройщикам. Для развитых стран это давно табу, ведь такой объект перетягивает на себя всю жизнь первых этажей улиц — кафе, ресторанов, магазинчиков, — которой мы так радуемся, приезжая в Европу", – сказала эксперт-архитектор Александра Никитенко.

    "Пушкинская — довольно узкая улица, тут здания в стиле модерн с вытянутыми по вертикали окнами. И в противовес этому, нарушая все правила взаимосвязи новых и старых построек, здесь поставили железобетонную глыбу, обшитую сайдинг-панелями. Угол здания немного западает полукругом внутрь, но остальное — просто куб, нависающий над улицей и городом", – сказала эксперт-архитектор Екатерина Яровая.

    ЖК "Инфинити"

    Это 5-этажный жилой дом на 248 квартир возле сада Шевченко.

    Архитекторы говорят, что дом испортил вид со смотровой площадки "Каскада", да и сам "Каскад" — теперь от него осталось только название.

    "Странная ритмика фасада, плохо подобранные цвета, ужасный масштаб", – сказала эксперт-архитектор Катерина Кушнаренко.

    Дом на Сумской

    9-этажный жилой дом на 150 квартир находится в центре города на улице Сумская. Построен на месте общежития университета внутренних дел.

    Дом в центре города позиционируют как элитное жилье, но используют дешевые материалы низкого качества.

    Дельфинарий "Немо"

    Эксперты говорят, что дельфинарий олицетворяет состояние профессии архитектора 2000-х, когда советская архитектурная школа уже утратила актуальность, а новая школа еще не сформировалась.

    Храм Святых Жен-Мироносиц

    Горожане протестовали против этого проекта, но его завершили, и в 2015 году храм заработал.

    "Храм построили в жилом дворе, выходящем в сквер напротив ХАТОБа. В городе и так немного зелени, сквер активно использовали люди, но вдруг здесь появляется забор, начинают вырубать деревья и возводить церковь. Строительство не обсуждали с горожанами, отчего и начались протесты", – сказал анонимный эксперт.

    Жилые дома застройщика "Воробьевы горы"

    Как говорит Александра Нарыжная, это яркий представитель массовой архитектуры: без запроса на публичное пространство, общественный транспорт — просто квадратные метры ради квадратных метров.

    Департамент градостроительства, архитектуры и земельных отношений

    "Этот дом-вставка между горсоветом и "Детским миром" в нижней части даже нормально выглядит. Но если поднять глаза выше — увидишь архитектурный винегрет: странный угол с колоннами, который заступает внутрь фасада, разного размера и формы окна, не похожие на окна в соседних домах. Возможно, главный архитектор в этом здании и сидит, чтоб его не видеть", – сказала эксперт-архитектор Екатерина Яровая.

    Жилой дом на Рымарской, 7

    По словам некоторых экспертов, здание возводит местный предприниматель без архитектора, но подтверждений этой информации нет. В нынешнем состоянии объект находится с 2013 года.

    Александра Нарыжная и Анастасия Палий говорят, что бывает разное качество реконструкции исторической застройки. Но когда во дворе здания XIX века возникают разноцветные купола, это максимальное проявление эгоизма.

    IT-парк Manufactura

    По замыслу создателей, в Manufactura можно будет жить, работать, отдыхать и совершать покупки никуда не выезжая. Тут планируют создать коворкинг, офисы, отель, конференц-залы, жилые квартиры, кафе и магазины.

    "Пример того, как рекламные обещания полностью расходятся с реальностью. Проект невольно запустил процессы неконтролируемого роста соседней застройки, и теперь, кажется, мы теряем пространство набережной", – отметили эксперты Сергей Ильченко и Елена Ильницкая.

    ЖК "Заречный"

    15-этажный жилой дом на 68 квартир с подземным паркингом.

    "Дом испортил городскую панораму, он торчит среди малоэтажной застройки, и это видно с реки, набережной, из сада Шевченко — да со всего района. Неясно, чем обусловлена форма здания и шпиля, а фасады — голые и плоские", – сказала архитектор Евгения Губкина.

    ЖК Bauhaus

    Ольга Клейтман говорит, что ЖК нависает над городом и находится в лесопарке, где запрещено даже убирать упавшие деревья, а не то что строить пятнадцатиэтажки.

    "У этого дома даже название издевательское — от Баухауса тут, к сожалению, ничего не взяли: ни этику, ни горизонтальные членения, ни социалистический базис. А захват территории лесопарка назвали "экологичным и престижным расположением",- сказала эксперт Евгения Губкина.

    ТЦ Palladium

    6-этажный торговый центр в центральной части города. Кроме магазинов здесь есть кинотеатр, караоке, рестораны и СПА.

    "Пример, когда архитектор готов использовать любые приемы, лишь бы выделиться. Складывается впечатление, будто торговый центр возводили постепенно, по мере получения прибыли от уже построенных частей. Если бы существовали четкие правила использования наружных вывесок, подсветки фасадов, замены остекления, здание не выглядело бы винегретом",- сказала эксперт-архитектор Екатерина Яровая.

    Здание на Пушкинской, 33а

    Горожане прозвали торгово-офисный центр "алюминиевыми трусами" и "клизмой".

    "Смешно, что в списке есть здание и с шаром, и с конусом. Кажется, что использование геометрической фигуры, по мнению авторов, является залогом успешной архитектуры. На самом деле это яркий пример того, как не нужно выпендриваться", – сказала архитектор Екатерина Яровая.

    Региональный центр предоставления административных услуг

    "Обычно стекло позволяет создать изящную легкую конструкцию, но тут получилось наоборот — агрессивная форма, лишенная изящества", - сказал эксперт Александр Поминчук.

    Харьковский государственный академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина

    Сергей Ильченко и Елена Ильницкая говорят, что на участке театра есть два деловых центра, зажавших его словно в тиски. Также странная стратегия — собрать все атрибуты театра на небольшом участке: здесь и фронтон (1) с колоннадой, и статуи, и контрфорсы (2) в придачу. Из-за такой избыточности перед входом не осталось свободного пространства.

    Отель Kharkiv Palace

    Эксперты критиковали здание за то, что оно не соответствует масштабу окружающей застройки и места: слишком большое. При этом находится отель рядом с Госпромом — памятником архитектуры конструктивизма.

    Площадь перед зданием не включена в структуру площади Свободы, к которой примыкает, а поднята на два десятка ступеней и представляет собой пустое вымощенное плиткой пространство без лавочек, деревьев и чего-либо еще. Также, по мнению экспертов, синее остекление не украшает постройку.

    ЖК "Азарин"

    10-этажный жилой дом на 24 квартиры с подземным паркингом.

    Сергей Ильченко и Елена Ильницкая отметили, что это пример того, как не самое плохое по внешнему виду здание может оказаться неуместным в результате развития определенного района. Здесь же вокруг здания ХХ и XXI века, псевдоклассика кажется неуместной.

    ЖК "Театральный"

    По словам экспертов, у ЖК есть все недостатки типичного украинского новостроя: примитивная архитектура, отсутствие двора и благоустройства, чрезмерная высотность.

    Кто составил рейтинг?

    Рейтинг составляли эксперты-архитекторы, которые живут и работают в Харькове:

    • Евгения Губкина (ОО Urban Forms Center, проект "Украинский конструктивизм"),
    • Елена Ильницкая и Сергей Ильченко (Студия Ильченко),
    • Ольга Клейтман (Студия архитектуры и дизайна SBM),
    • Анна Кошарная,
    • Андриан Соколовский,
    • Александра Уртюкова (November Architects),
    • Катерина Кушнаренко (Arkush buro),
    • Александра Нарыжная,
    • Анастасия Палий (ОО "Городские реформы"),
    • Александра Никитенко (Nikitenkoteam),
    • Александр Поминчук (Pominchuk Architects),
    • Глеб Семякин (Gleb Semyakin Bureau),
    • Екатерина Яровая (IK-architects).

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    Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
    136

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    Eurovision Song Contest Radio🎶
    Самые популярные песни «Евровидения»
    1
    Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
    17292
    2
    Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
    14828
    3
    Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
    8309
    4
    Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
    7246
    5
    Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
    6988
    6
    Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
    6783
    7
    Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
    5383
    8
    Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
    4760
    9
    Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
    4568
    10
    Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
    4473
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