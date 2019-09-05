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"Санаторий" для Зайцевой: адвокат объяснила, куда должны были этапировать виновницу страшного ДТП

5 сентября, 16:56

Таисия Ерохина

Адвокат объяснила, где Зайцева должна отбывать наказание по закону

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Виновницу страшного ДТП на Сумской в центре Харькова Елену Зайцеву должны были этапировать в колонию, а не в исправительный центр с "санаторными" условиями. Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

По ее словам, лишение свободы на 10 лет предполагает этапирование в колонию с изоляцией, а вот такие исправительные центры, как Покровский №79, в котором и находится Зайцева – помещают преступников без изоляции от социума, которым суд ограничил свободу, а не лишил ее, как в случае Зайцевой.

"Согласно статьи 16 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, исправительные центры исполняют наказание в виде ограничения свободы в отношении лиц, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести", – сообщила Матвеева.

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Однако, по ее словам, Зайцева и Дронов были осуждены за тяжкое преступление, и каждому из них было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

По словам Матвеевой, выбор учреждения для наказания Зайцевой вызывает большие вопросы.

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"При определении места, где будет "сидеть" Зайцева, должны учесть, что она девушка, осужденная впервые за преступление, которое считается совершенным по неосторожности, но осуждена именно к лишению свободы (то есть изоляции) на 10 лет за тяжкое преступление", – отметила адвокат.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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зайцева ДТП в Харькове

Источник: Сегодня

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