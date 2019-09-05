"Санаторий" для Зайцевой: адвокат объяснила, куда должны были этапировать виновницу страшного ДТП

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Виновницу страшного ДТП на Сумской в центре Харькова Елену Зайцеву должны были этапировать в колонию, а не в исправительный центр с "санаторными" условиями. Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

По ее словам, лишение свободы на 10 лет предполагает этапирование в колонию с изоляцией, а вот такие исправительные центры, как Покровский №79, в котором и находится Зайцева – помещают преступников без изоляции от социума, которым суд ограничил свободу, а не лишил ее, как в случае Зайцевой.

"Согласно статьи 16 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, исправительные центры исполняют наказание в виде ограничения свободы в отношении лиц, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести", – сообщила Матвеева.

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Однако, по ее словам, Зайцева и Дронов были осуждены за тяжкое преступление, и каждому из них было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

По словам Матвеевой, выбор учреждения для наказания Зайцевой вызывает большие вопросы.

"При определении места, где будет "сидеть" Зайцева, должны учесть, что она девушка, осужденная впервые за преступление, которое считается совершенным по неосторожности, но осуждена именно к лишению свободы (то есть изоляции) на 10 лет за тяжкое преступление", – отметила адвокат.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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