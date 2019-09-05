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"Санаторий" для Зайцевой: виновница страшного ДТП содержится по "евростандартах"

5 сентября, 20:32

Зайцева содержится в таких условиях из-за преступления, которое совершено по неосторожности

/ Фото: facebook.com/adkvsu

Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины объяснила, почему приговоренную к 10 годам лишения свободы по делу о ДТП в Харькове Елену Зайцеву будут содержать по "евростандартах".

Об этом администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины написала в сообщении в Facebook.

"Администрация ГУИС Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о направлении осужденной Зайцевой Е.О. в учреждение исполнения наказаний с привилегированными условиями содержания", – говорится в сообщении.

Мол, условия содержания регламентированы приказом Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2017 г. "Согласно пункту 1 Положения, в исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания направляются осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности".

/ Фото: facebook.com/adkvsu

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В ГУИС существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, – при государственном учреждении "Покровский исправительный центр" .

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"Осужденная Зайцева направлена для дальнейшего отбывания наказания в вышеуказанный сектор. Порядок и условия отбывания наказания в указанном секторе организовано в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства", – говорится в сообщении.

/ Фото: facebook.com/adkvsu

В ГУИС подчеркнули, что одним из приоритетных направлений их деятельности является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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тюрьма колония зайцева

Источник: Сегодня

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