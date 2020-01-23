Сбежал от жены и не вернулся: самца зебры уже полгода разыскивают в экопарке Харькова

Сбежал от любимой полгода назад, и до сих пор не вернулся. В харьковском экопарке не оставляют надежды найти пропавшего самца зебры по кличке Джуманджи. Летом, при переводе в другой вольер, он вырвался и бросился в лес. С тех пор его одинокая подруга не находит себе места. Новости "Сегодня" наведались к ней в гости и узнали, ждет ли до сих пор зебра жениха, или уже нашла ему замену.

У африканской зебры Марти – просторный вольер. Еды вдоволь, еще и сладкая морковь на десерт. Но все ей не нравится, ведь ее жених по прозвищу Джуманджи сбежал.

Елена Фомичева, зоолог:

"Когда они жили вдвоем, они очень активно играли. Они достаточно молодые животные, и, в общем то, резвились, можно сказать. А когда его не стало, она загрустила".

Джуманджи привезли в Харьков из заповедника Аскания-Нова. Не привыкший к ограждениям, он при первой же возможности "сделал ноги". Беглеца ищут с августа. Чтобы найти Джуманджи, сотрудники экопарка прочесали десятки километров ближайших лесов. Даже создали временный поисковый конный отряд. Выглядывали полосатого и с помощью дронов, ночью – ходили с тепловизорами. Но бесполезно.

Читайте также: Как в харьковском экопарке спасают диких птиц: появилось видео

Поиски не прекращают и по сей день. В экопарке говорят, зебру могли украсть или подстрелить браконьеры. Но вполне вероятно, что экзотическое животное просто наслаждается свободой.

"Последний раз его видели в начале октября. А потом видели его следы, уже где-то в конце октября. Поскольку зима теплая в этом году, кормовая база для него вполне достаточная. Зебры очень хорошо едят ветки кустарника", – отмечает зоолог.

Пока Джуманджи отсутствует, для Марти подыскали нового жениха – чтобы не скучала. Пару для нее зоологи нашли в зверинце Кишинева. У самца даже прозвище похожее – Мартин. Длительное путешествие перенес хорошо. Друг друга полосатые сразу полюбили.

Сергей Попов, начальник сектора копытных экопарка:

"Вместе подошли и начали кушать с кормушки. Хорошо, на самом деле, с первого раза, даже не принюхиваясь, начали вместе гулять по большому нашему вольеру".

То, что порой вздорят, – скорее всего заигрывания, объясняет Сергей. Поэтому надеется, что Мартин и Марти таки сойдутся характерами и, возможно, уже через год у них появится детеныш.

А вот другие заморские жители харьковского экопарка никуда не сбегают. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в харьковском экопарке появилось стадо бизонов. Быков также привезли по программе обмена с биосферным заповедником Аскания-Нова. Там находится единственное в Европе большое стадо этих животных.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама