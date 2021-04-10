Сбил и протянул 50 метров: в Харькове под колесами авто погиб майор полиции (фото)

В Харькове на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП – водитель Audi A4 совершил наезд на мужчину.
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" в Telegram.
Известно, что мужчина переходил проезжую часть регулируемым пешеходным переходом. После удара авто мужчину протянуло около 50 метров.
Фото: h_saltovka
В результате аварии пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. По информации СМИ, погиб майор полиции.
Предварительно установлено, что водитель был в трезвом состоянии. Выясняются все детали происшествия.
Ранее Киевский районный суд города Харькова вынес приговор 20-летнему виновнику ДТП, в котором погибли подполковник ГСЧС и его дочь. Обвиняемый вину признал. Дмитрию Габышеву назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Максимальная санкция – 10 лет.
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