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Сбил и протянул 50 метров: в Харькове под колесами авто погиб майор полиции (фото)

10 апреля, 01:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчина переходил проезжую часть регулируемым пешеходным переходом

В Харькове на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП – водитель Audi A4 совершил наезд на мужчину.

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Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" в Telegram.

Известно, что мужчина переходил проезжую часть регулируемым пешеходным переходом. После удара авто мужчину протянуло около 50 метров.

Фото: h_saltovka

Фото: h_saltovka

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В результате аварии пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. По информации СМИ, погиб майор полиции.

Предварительно установлено, что водитель был в трезвом состоянии. Выясняются все детали происшествия.

Ранее Киевский районный суд города Харькова вынес приговор 20-летнему виновнику ДТП, в котором погибли подполковник ГСЧС и его дочь. Обвиняемый вину признал. Дмитрию Габышеву назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Максимальная санкция – 10 лет.

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ДТП Харьков смерть аварии
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