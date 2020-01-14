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СБУ "накрыла" контрабанду комплектующих к военным самолетам в ЕС

14 января, 12:41

Технику пытались вывезти под видом автомобильных запчастей

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Харьковской области контрразведчики CБУ разоблачили контрабандистов, которые пытались переправить в ЕС комплектующие к военным самолетам.

Преступники оказались местными жителями и специалистами в авиационной отрасли. Они нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к реактивному учебно-боевому самолету Л-39 "Альбатрос". Среди запчастей были и подержанные.

Комплектующие контрабандисты вывозили в одну из стран ЕС под видом автомобильных запчастей. В дальнейшем технику использовали для обслуживания самолетов за рубежом, ведь Л-39 "Альбатрос" состоит на вооружении более чем 30 стран мира.

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В пресс-службе ведомства отметили, что двух преступников задержали в зоне таможенного поста международного аэропорта "Харьков". Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

Напомним, не так давно сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконной переправки комплектующих к военным кораблям в Россию.

Также ранее контрразведка СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия через территорию Украины.

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СБУ самолет контрабанда разоблачение харьковская область комплектующие

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