СБУ предотвратила теракт в метро Харькова, подготовленный спецслужбами России
Должна была взорваться бомба с гайками
Служба безопасности Украины предотвратила теракт на одной из станций метрополитена в Харькове.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене", - сказано в нем.
Оперативники СБУ установили, что спецслужбы России завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.
По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком.
Россияне также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий для совершения теракта и выплатили 15 тыс. долларов за совершение преступления.
Установлено, что в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших.
Во время проведения спецоперации украинская спецслужба заблаговременно изъяла из тайника взрывное устройство и заменила его муляжом.
Инцидент произошел на станции метро "Индустриальная".
Как сообщалось, СБУ разоблачила "телефонных террористов" в Одесской области.
ТакжеСБУ выявила российского агента в Харьковской мэрии.
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