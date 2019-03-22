СБУ предотвратила теракт в метро Харькова, подготовленный спецслужбами России

Должна была взорваться бомба с гайками

Фото: СБУ.

СБУ предотвратила теракт в метро Харькова, подготовленный спецслужбами России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4aa/153/5c94aa1530f0a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4aa/153/5c94aa1530f0a.png 2019-03-22T11:22:00+02:00 Харьков Должна была взорваться бомба с гайками

Служба безопасности Украины предотвратила теракт на одной из станций метрополитена в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене", - сказано в нем.

Оперативники СБУ установили, что спецслужбы России завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.

По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком.

Россияне также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий для совершения теракта и выплатили 15 тыс. долларов за совершение преступления.

Установлено, что в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших.

Во время проведения спецоперации украинская спецслужба заблаговременно изъяла из тайника взрывное устройство и заменила его муляжом.

Инцидент произошел на станции метро "Индустриальная".

Как сообщалось, СБУ разоблачила "телефонных террористов" в Одесской области.

ТакжеСБУ выявила российского агента в Харьковской мэрии.

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