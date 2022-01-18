СБУ пришла с обысками к экс-главе Харьковского облсовета Чернову

Экс-председатель облсовета утверждает, что закон не нарушал и связывает события с политическими оппонентами

В соцсетях появились фото обыска у экс-главы Харьковского облсовета Сергея Чернова / Фото: Коллаж: Сегодня

Днем 18 января СБУ проводила обыски в помещении по адресу, где зарегистрирована одна из фирм сына экс-главы Харьковского областного совета Сергея Чернова.

Эту информацию "Суспільному" подтвердил Сергей Чернов.

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Что случилось

Как сказал Чернов, силовики пришли домой и в офис по улице Сумской. Основание проведения следственных действий, по словам депутата, ему неизвестно, сейчас с этим разбирается адвокат.

"В офисе, в котором я работаю, моя библиотека, мои документы, никто ничего не изымал, потому что там нечего изымать, кроме моих личных вещей. Пришли с оружием, кувалдой", – рассказал Чернов.

С чем связаны обыски

Экс-председатель облсовета утверждает, что закон не нарушал, и связывает события с политическими оппонентами.

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"Это политическое давление, это расправа. В течение года мне, а теперь уже членам семьи, поступают угрозы со стороны отдельных народных депутатов. Я защищаю свои права и права своей семьи... Я ничего не нарушил, я законопослушный человек..." – сказал Чернов.

Он считает, что кому-то мешает, и идет дискредитация его как должностного лица.

Почему фото из обысков попали в соцсети

Чернов называет нарушением тайны следствия то, что фото из обысков попали в Telegram-канал "Труха".

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"Зачем это правоохранители делают, тем более что есть тайна следствия? Это нарушение закона. Я думаю, прокуратура на это должна реагировать", — сказал Чернов.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Относительно указанной в сообщении "Трухи" информации о "завладении группой лиц во главе с чиновником по поддельным документам объектом коммунального имущества на ул. Чернышевской, 78", которое "продали за 1,3 млн долларов", Чернов ответил, что ему это непонятно и неизвестно.

"Это очередная клевета. В помещениях на Сумской, в квартире, в офисе обыски завершились. Будут ли они проводиться в других помещениях, я не знаю. Мне никто не сообщал. Я не видел никаких подозрений", - прокомментировал депутат.

Как пишет "Суспільне", в правоохранительных органах следственные действия проводятся в уголовном производстве, открытом по статье "Мошенничество" (ст. 190), фигурантом которой является сын Сергея Чернова.

Но в полиции, прокуратуре и СБУ информацию о следственных действиях журналистам еще не предоставили.

Кто такой Сергей Чернов

Сергей Чернов руководил Харьковским облсоветом в 2008-2020 годах. До этого он был помощником нардепа и экономическим советником при губернаторах Евгении Кушнареве и Степане Масельском.

Чернов был избран в облсовет и сейчас входит в состав комиссии по вопросам антикоррупционной политики, законности и борьбы с преступностью.

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