СБУ разоблачила российского агента в мэрии Харькова

Заместитель директора одного из департаментов был завербован ФСБ

СБУ разоблачила российского агента в мэрии Харькова 2019-03-07T13:04:00+02:00 Харьков Заместитель директора одного из департаментов был завербован ФСБ

Сотрудники контрразведка Службы безопасности Украины разоблачили заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета, который был завербован Федеральной службой безопасности России.

Как заявил на брифинге представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, украинская спецслужба провела операцию, в ходе которой удалось пресечь деятельность агента ФСБ.

"5 марта этого года контрразведчиками под процессуальным руководством органов прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины, заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета", – заявил сотрудник спецслужбы.

По его словам, задержанному уже объявлено о подозрении в преступлении по статье "Государственная измена", а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.

Стоит отметить, что Настюк не назвал ни имени, ни должности задержанного. При этом он рассказал, что чиновник был завербован в 2017 году на территории России кадровым сотрудником ФСБ, полковником Александром Ушаковым.

"Офицер ФСБ РФ Александр Ушаков является "помощником министра образования" Нижегородской области. Эта должность используется российской спецслужбой как прикрытие, в том числе для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - заявил офицер контрразведки.

В СБУ выяснили, что среди обязанностей Ушакова на этой должности – вопросы международного сотрудничества в научной и образовательной сферах, а "участие в различных мероприятиях позволяет ему устанавливать контакты с общественными деятелями, представителями властных структур и органов местного самоуправления и использовать их для получения разнообразной разведывательной информации".

Кроме того, в контрразведке выяснили, что харьковский чиновник, используя свое служебное положение, собирал и передавал российской спецслужбе информацию о молодежных организациях и движениях, а также их лидерах, деятельности и финансировании религиозных общин разных конфессий, национально-патриотических объединениях граждан, их проектах, руководителях, степени влияния на развитие ситуации, сотрудниках Харьковского горсовета.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов назвал шесть главных угроз от России для Украины. Он отметил, что Москва атакует по всем фронтам – не только военной мощью, но и давит на украинскую экономику и разбушевалась в киберпространстве.

Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

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