СБУ в Харькове изъяла метадона на два миллиона гривен

5 Мая 2018, 16:31

Во время обысков у подозреваемых изъяли более 20 тысяч доз наркотического вещества

Фото: Facebook Владислав Абдула
Фото: Facebook Владислав Абдула

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области пресекли деятельность наркоторговцев, которые изготавливали и продавали метадон. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава регионального пресс-центра спецслужбы Владислав Абдула.

В разных регионах Украины были задержаны четверо подозреваемых, которые распространяли наркотики по всей территории страны, а также поставляли опасные вещества на оккупированный Донбасс.

Во время обысков в домах подозреваемых в Харьковской и Киевской областях было обнаружено более двадцати тысяч доз наркотического вещества, большая сумма денег и банковские карточки.

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Стоимость изъятой партии метадона на черном рынке составляет более двух миллионов гривен. Также сотрудники СБУ установили, что деятельность наркоторговцев контролировали криминальные круги России, а именно один из известных российских воров в законе.


Фото: Facebook Владислав Абдула

Фото: Facebook Владислав Абдула

Фото: Facebook Владислав Абдула

Фото: Facebook Владислав Абдула

Фото: Facebook Владислав Абдула

Фото: Facebook Владислав Абдула

Было открыто уголовное производство по статьям "Контрабанда наркотиков", "Незаконное производство, хранение или сбыт наркотических средств", "Незаконное производство и хранение наркотических веществ без цели сбыта". Задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в курортном Бердянске у ранее судимого мужчины копы обнаружили более 30 литров опия, стоимость  которого составила около 2,4 миллиона гривен.

Также мы сообщали о том, что работники Лукьяновского СИЗО и колоний Киевской области стали чаще находить в передачах запрещенные предметы: наркотики, деньги и мобильные телефоны. В целом, в украинских тюрьмах и изоляторах значительно увеличилось число выявленных запрещенных предметов и веществ, которые передают заключенным с воли.
Харьков, сбу, наркотики, метадон

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Источник:

"Сегодня"

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