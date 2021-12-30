Сделал 18 COVID-прививок. В Украине мужчина решил установить рекорд по вакцинации

Стоит отметить, что не все медучреждения соглашаются колоть вакцину жителю Харькова

В Харькове мужчина сделал больше 10 прививок от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Житель Харькова сделал 18 прививок от коронавируса. Таким образом, он хочет установить рекорд по вакцинации от COVID-19.

Об этом говорится в сюжете программы "Секретные материалы".

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18 прививок – такое возможно?

Как стало известно, сделать все прививки мужчине помогает врач, который якобы пообещал ему подарить путевку за 20 вакцинаций. При этом система Helsi подтверждает, что тот самый пациент сделал более 18 уколов от коронавируса.

На этом мужчина не планирует останавливаться и хочет установить рекорд – 25 прививок.

Сам харьковчанин отмечает, что ему все равно на побочные эффекты, так как он не против остаться на неделю в больнице с бесплатным питанием.

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Что говорят врачи?

Врач Людмила Смолина рассказала, что у мужчины могут быть психические нарушения, так как здоровый человек ни за что не согласиться вредить своему здоровью.

Стоит отметить, что не все медучреждения соглашаются колоть вакцину харьковчанину. Например, в Мукачево ему отказали.

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Мужчина, который вакцинировался 18 дозами вакцины. Скриншот

Сколько педагогов полностью вакцинированы от COVID-19?

По состоянию на 30 декабря в Украине 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса. Двумя дозами вакцинировано уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается.