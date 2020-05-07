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Секс на карантине: в Харькове копы "накрыли" онлайн-порностудию (видео)

7 мая, 12:43

Тина Наринецкая

Девушки работали с клиентами в режиме реального времени

В Харькове в разгар эпидемии коронавируса работала онлайн-порностудия. Незаконный бизнес разоблачили полицейские.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, студию обустроили в арендованной квартире на улице 23 августа. Свою работу она начала еще в мае прошлого года. Там девушки-модели, используя вымышленные ник-неймы, "общались" с клиентами. Трудились они в режиме реального времени.

Кроме того, в порностудии снимали порнографию и продавали ее в интернете. Организовал бизнес 48-летний харьковчанин. Именно он отвечал за финансовое обеспечение деятельности студии: платил зарплату девушкам и штрафовал их. Веб-модели работали по четкому графику.

Во время обыска квартиры копы изъяли компьютерную технику, "веб-камеры" и секс-игрушки.

Напомним, ранее в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

А в Киеве киберполиция прекратила деятельность пяти порностудий, в которых работали в основном студентки. Они общались с англоязычными посетителями специализированных платных видеочатов. Незаконный бизнес в столице организовала супружеская пара.

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