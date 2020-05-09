Съели бывшего копа: харьковский суд вынес приговор каннибалам

Убийство произошло во время "застолья", когда вспыхнул спорт насчет событий на Донбассе

В Харькове суд вынес приговор отцу и сыну, которые были признаны виновными в убийстве бывшего сотрудника полиции, расчленении и поедании человеческой плоти – оба получили по 15 лет тюрьмы.

Как говорится в вердикте, опубликованном в Едином реестре судебных решений, преступление было совершено в октябре 2018 года – местные жители обнаружили обезображенный труп мужчины с отрезанной головой.

На теле были вырезаны участки мягких тканей на грудной клетке, брюшной полости, спине, бедре и голени, а также часть внутренних органов.

Вскоре были задержаны двое подозреваемых – 41-летний отец и его 20-летний сын. Выяснилось, что мужчины познакомились с бывшим правоохранителем на улице, и пригласили того в гости. Во время распития алкоголя у них вспыхнул спор по поводу происходящего на Донбассе.

Один из подозреваемых подошел к оппоненту сзади и схватил его за руки, а отец перерезал гостю горло и нанес два удара в грудь. После убийства сын отрезал убитому голову и часть мягких тканей, а также вынул сердце, почки, печень и другие внутренние органы.

В ходе следствия отец пытался взять всю вину на себя и уверял, что тот оговорил себя и не участвовал в убийстве, а также рассказывал, что во время ссоры гость выхватил нож и стал угрожать, и в ответ хозяин его убил.

Также обвиняемый заявил, что не ел человечину. В свою очередь, младший из подсудимых признался, что тело убитого он обезглавил и отрезал мышцы с ног и спины, а после этого приготовил и съел человеческое мясо.

Стоит добавить, что после убийства в гости к харьковчанам приходили и другие люди, но ни они, ни приехавший позже родственник, не обратили внимание на кровавые пятна и спрятанную голову убитого.

В ходе рассмотрения дела суд признал отягчающим обстоятельством то, что оба фигуранта были пьяными, а смягчающим – факт участия старшего обвиняемого в Антитеррористической операции на Донбассе, где он получил минно-взрывную травму. В свою очередь, суд учел, что сын оказывал помощь следствию.

Оба харьковчанина получили по 15 лет тюрьмы. В счет их тюремного срока зачтут время, проведенное ими под стражей – с 13 октября 2018 года. Также суд обязал каннибалов выплатить жене и сыну убитого более полумиллиона гривен.

Ранее мы писали, что копы раскрыли убийство мужчины, обезглавленное тело которого нашли в Харькове.

Также мы сообщали, что в Хабаровске 80-летняя каннибалка съела украинца. Погибший работал дворником в поселке и снимал квартиру у своей убийцы.

Ранее мы писали, что на Донбассе каннибал жарил печень своих жертв и запивал ее самогоном – в Горловке задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пятерых людей, а также в каннибализме.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться