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Семь дней после крушения Ан-26: что узнали правоохранители за это время

2 октября, 17:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Следователи допросили более 70 человек

Неделю назад в Харьковской области разбился самолет Ан-26 с курсантами, в результате погибли 26 человек. В Государственном бюро расследований рассказали, что успели сделать за это время.

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Сообщается, что правоохранители провели ряд следственных действий, а именно:

  • осмотрели место крушения, нашли тела погибших и бортовой самописец;
  • получили документы в военной части А4104 относительно полетов и топлива, взяли образцы технического масла для Ан-26;
  • подали девять ходатайств о наложении ареста на имущество, изъятое в ходе осмотров, еще девять – о временном доступе к оригиналам документов об обслуживании и эксплуатации самолета;
  • взяли у курсантов и их родственников биологические образцы для генетико-молекулярных экспертиз;
  • дополнительно назначили 14 экспертиз по образцам личных вещей неопознанных военных;
  • допросили более 60 свидетелей и 10 родственников погибших;
  • получили данные о погоде во время и на месте авиакатастрофы, о летной годности самолета, а также о полетах других воздушных судов;
  • получили документацию о переоборудовании, ремонте, техническом состоянии Ан-26;
  • сделали дубликат кассеты записи разговоров экипажа самолета Ан-26, изготовили стенограмму;
  • узнали о здоровье четырех военных, управлявших полетами;
  • инициировали проверки в командовании Воздушных Сил, в том числе в Харьковском национальном университете Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, ОАО "МОТОР СИЧ", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов".

Как известно, вечером 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26. Курсанты совершали учебный полет и уже возвращались на аэродром.

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Кроме того, ранее ГБР назвала четыре версии катастрофы Ан-26.

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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крушение расследование харьковская область ГБР
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