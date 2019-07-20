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Семь лет грабили инкассаторов: харьковские копы задержали бандитов

20 июля, 14:52

По оценкам следствия, разбойники нанесли ущерб на 15 миллионов гривен

В Харьковской области оперативники управления стратегических расследований установили и задержали участников банды, которые на протяжении семи лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Сумма их "добычи" оценивается как минимум в 15 млн гривен.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, обвинительный акт был направлен в суд, а подозреваемым инкриминируют обвинения по шести статьям Уголовного кодекса.

Полицейские разоблачили банду еще в 2016 году, после того, как в июле того года в Купянске было совершено нападение на инкассаторов, которым они угрожали огнестрельным оружием.

Организатором группы оказался уроженец Киева, который подыскал участников и вел руководство группировкой, координировал действия каждого из его участников и консультировал их. В состав банды входили жители Киева и Харьковской области, а их действия были четко распределены по ролям.

"Документирование и разоблачение банды осложнялось тем, что в ее состав входили бывший инкассатор банковского учреждения и бывший сотрудник правоохранительных структур. Они четко ориентировались в охране банковских учреждений, оперативных возможностях правоохранительных органов, мероприятиях конспирации и имели навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами", – говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что участники группы причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в разные годы на территории Харьковской и других областей Украины. В частности, речь идет о вооруженных разбойных нападениях и покушении на умышленное заказное убийство.

Во время обысков в гаражных помещениях и по местам проживания членов группы был обнаружен и изъят целый арсенал оружия и боеприпасов – подствольные гранатометы, боевые и реактивные противотанковые гранаты, тротиловые шашки и пластид.

Сейчас подозреваемым инкриминируют обвинения по статьям: "бандитизм", "разбой", "незаконное завладение транспортным средством", "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой", "покушение на умышленное убийство".

Обвинительный акт по действиям преступной группы был направлен в Днепровский районный суд Киева.

Напомним, не так давно под Киевом задержали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.


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Тег Харьков, ограбление, банда, инкассаторы, грабеж, харьковская область, бандиты

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