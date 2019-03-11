Семью "маугли" нашли в Украине: 21-летняя мать с младенцем жили в шалаше в лесу
Мать ребенка разбила лагерь рядом с заводом пищевых кислот и проживала в палатке
Сотрудники ювенальной превенции на Харьковщине спасли шестимесячного малыша, который проживал вместе с матерью в самодельной палатке посреди лесополосы. Об этом заявил старший инспектор отдела ювенальной превенции Национальной полиции в Харьковской области Константин Шеремет.
Мать ребенка – 21-летняя девушка, обратилась к правоохранительным органам с жалобой на то, что ее ребенок заболел. Как выяснилось, она разбила лагерь рядом с заводом пищевых кислот и проживала с младенцем в палатке.
Многократно судимый отец малыша не оказывает им помощи. В результате этого семья оказалась на грани жизни и смерти.
Как сообщают в полиции, девушка-сирота вместе со своим сожителем снимали жилье в Харькове, но вскоре "детские деньги" закончились. По этой причине они вынуждены были идти на улицу, где три дня прожили в шалаше.
На данный момент ее ребенка обследуют в областной клинике. По предварительным данным, у мальчика обнаружили ОРВИ и бронхит.
В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции рассказали, что на девушку оформили административный протокол за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
Ранее мы писали, что в Индии нашли "девочку-маугли", жившую с обезьянами в лесу. Полиция выясняет, кто ее родители и как она оказалась в лесу одна.
Также сообщалось, что в Колумбии нашли девочку-"маугли". Ребенок пробыл в джунглях 18 дней.
Напомним, мать львовских "маугли", которые никогда не выходили на улицу, признали невменяемой, а отцу грозит тюрьма.
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