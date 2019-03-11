Семью "маугли" нашли в Украине: 21-летняя мать с младенцем жили в шалаше в лесу

Мать ребенка разбила лагерь рядом с заводом пищевых кислот и проживала в палатке

Фото: полиция.

Семью "маугли" нашли в Украине: 21-летняя мать с младенцем жили в шалаше в лесу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/672/99a/5c867299aa03e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/672/99a/5c867299aa03e.jpg 2019-03-11T16:47:06+02:00 Харьков Мать ребенка разбила лагерь рядом с заводом пищевых кислот и проживала в палатке

Сотрудники ювенальной превенции на Харьковщине спасли шестимесячного малыша, который проживал вместе с матерью в самодельной палатке посреди лесополосы. Об этом заявил старший инспектор отдела ювенальной превенции Национальной полиции в Харьковской области Константин Шеремет.

Мать ребенка – 21-летняя девушка, обратилась к правоохранительным органам с жалобой на то, что ее ребенок заболел. Как выяснилось, она разбила лагерь рядом с заводом пищевых кислот и проживала с младенцем в палатке.

Многократно судимый отец малыша не оказывает им помощи. В результате этого семья оказалась на грани жизни и смерти.

Как сообщают в полиции, девушка-сирота вместе со своим сожителем снимали жилье в Харькове, но вскоре "детские деньги" закончились. По этой причине они вынуждены были идти на улицу, где три дня прожили в шалаше.

На данный момент ее ребенка обследуют в областной клинике. По предварительным данным, у мальчика обнаружили ОРВИ и бронхит.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции рассказали, что на девушку оформили административный протокол за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Ранее мы писали, что в Индии нашли "девочку-маугли", жившую с обезьянами в лесу. Полиция выясняет, кто ее родители и как она оказалась в лесу одна.

Также сообщалось, что в Колумбии нашли девочку-"маугли". Ребенок пробыл в джунглях 18 дней.

Напомним, мать львовских "маугли", которые никогда не выходили на улицу, признали невменяемой, а отцу грозит тюрьма.

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