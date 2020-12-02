Українська
$ 28,56
34,22
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Сессия без Кернеса: решение горсовета уже хотят обжаловать

2 декабря, 14:42

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Депутат может обжаловать решение, если горсовет выберет председательствующего

В Харькове могут обжаловать сегодняшнее решение сессии горсовета – изменить регламент сессии нового созыва. Большинство проголосовало за то, что первую сессию можно проводить, даже если мэр отсутствует по уважительной причине.

Реклама

Об этом сообщили новости "Сегодня".

"Не исключаю того, что решение будет обжаловано. Делать это сейчас не имеет смысла, потому как судебная процедура затянется на больший срок, позже, чем состоится первая сессия. Смысл будет обжаловать, если вдруг изберут председательствующего. Не исключаю, что обжаловать буду я", – сказал нам депутат горсовета Игорь Черняк.

В свою очередь в аппарате горсовета нам сообщили, что не видят оснований считать решение незаконным.

"Накануне голосования все решения проходят юридическую экспертизу на соответствие законодательству", - сообщил нам директор департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

Напомним, мэр Харькова с 17 сентября находится в больнице "Шарите" в Германии. С тех пор Геннадий Адольфович не появлялся в Сети, на публике его не было еще дольше – с 23 августа. Местные жители писали об инсульте, коме и даже смерти Кернеса.

В мэрии эту информацию называют фейковой и подчеркивают, что мэр вернется в Харьков до 10:00 20 декабря. "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к этой дате. Читайте: Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

Реклама

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков горсовет геннадий кернес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городах
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городахУкраина
Огромные очереди,
Огромные очереди, "дистанционка" и метро. Что говорят о локдауне местные властиУкраина
В Харькове иностранец сбил человека: пешеходу оторвало голову (фото)
В Харькове иностранец сбил человека: пешеходу оторвало голову (фото)Харьков
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Сессию Харьковского горсовета могут провести без Кернеса: что известно
Сессию Харьковского горсовета могут провести без Кернеса: что известноХарьков
На рынке
На рынке "Барабашово" в Харькове произошел масштабный пожар (фото и видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять