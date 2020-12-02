Сессия без Кернеса: решение горсовета уже хотят обжаловать

В Харькове могут обжаловать сегодняшнее решение сессии горсовета – изменить регламент сессии нового созыва. Большинство проголосовало за то, что первую сессию можно проводить, даже если мэр отсутствует по уважительной причине.

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Об этом сообщили новости "Сегодня".

"Не исключаю того, что решение будет обжаловано. Делать это сейчас не имеет смысла, потому как судебная процедура затянется на больший срок, позже, чем состоится первая сессия. Смысл будет обжаловать, если вдруг изберут председательствующего. Не исключаю, что обжаловать буду я", – сказал нам депутат горсовета Игорь Черняк.

В свою очередь в аппарате горсовета нам сообщили, что не видят оснований считать решение незаконным.

"Накануне голосования все решения проходят юридическую экспертизу на соответствие законодательству", - сообщил нам директор департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

Напомним, мэр Харькова с 17 сентября находится в больнице "Шарите" в Германии. С тех пор Геннадий Адольфович не появлялся в Сети, на публике его не было еще дольше – с 23 августа. Местные жители писали об инсульте, коме и даже смерти Кернеса.

В мэрии эту информацию называют фейковой и подчеркивают, что мэр вернется в Харьков до 10:00 20 декабря. "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к этой дате. Читайте: Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

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