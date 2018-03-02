Сессия горсовета Харькова: на что выделят миллионы

Сегодня, 06:18

Избранники корректировали бюджет и запланировали за два года создать 30 000 рабочих мест

В сессионном зале. Депутаты распределили деньги на покупку медоборудования, ремонт дорог и проезд. Фото: oblrada.kharkov.ua
В сессионном зале. Депутаты распределили деньги на покупку медоборудования, ремонт дорог и проезд. Фото: oblrada.kharkov.ua

Депутаты харьковского облсовета в первый день весны собрались на очередное заседание, чтобы решить бюджетные вопросы, внести изменения в программу развития дорожного хозяйства. Пожалуй, из-за погоды добраться в "Белый дом" на Сумской смогли не все — много кресел пустовало.

Долго в сессионном зале избранники обсуждали состояние и ремонт дорог в области. В итоге проголосовали за выделение на эти цели 656,2 млн грн государственной субвенции.

Больше 297 млн грн планируют освоить в рамках проведения эксперимента по финансовому обеспечению реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог, из областной казны направят 246 тыс. грн. Деньги потратят не только на реконструкцию, ремонт и эксплуатацию дорог местного значения, но и на строительство и реконструкцию улиц и дорог в населенных пунктах, которые находятся в коммунальной собственности. На эти цели выделили 131,2 млн грн. Не забыли избранники и о дороге Р-78 Харьков — Гороховатка, которая проходит через Балаклею и Змиев.

"За последнее время в облсовет пришло восемь петиций по этой дороге от разных инициативных групп", — сообщил глава облсовета Сергей Чернов.

По словам губернатора Юлии Светличной, в 2018-м ремонтировать магистраль будут и на эти цели выделено 51 млн грн. Также в столице планируют поднять вопрос о включении ее в список объектов на капремонт, чтобы основательно починить трассу в 2019-м.

"Вопросов много, будем их решать. Дорога Харьков — Змиев — Гороховатка, например, не ремонтировалась капитально в течение последних 30 лет, как и большинство дорог в области", — заявила глава ХОГА.

Озадачились депутаты и вопросами трудоустройства, утвердив "Программу занятости населения Харьковской области до 2020 года". В планах — создать больше 30 000 рабочих мест, которые рассчитывают получить за счет роста промышленного производства региона, создания новых предприятий, которые будут производить продукты для импортозамещения. Также вакансии рассчитывают получить и в сельскохозяйственных обществах.

На медицину региона в этом году планируют потратить 249 млн 566 тыс. грн, из которых 60 млн грн направят на покупку современного высокотехнологического медоборудования, а для больниц интенсивного лечения второго уровня хотят купить компьютерные томографы на 50 млн грн. На науку и образование в бюджете предусмотрено 142,2 млн грн, на культуру и туризм — 20,66 млн грн, на соцзащиту населения — 122,56 млн грн.

Планируют в области возмещать и 50% стоимости проезда в метро Харькова для студентов вузов и учеников профессионально-технических учебных заведений области. На компенсации хотят потратить 4,1 млн грн.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТДЫХ БОЙЦОВ

Во время сессии областные избранники приняли "Программу общественной безопасности и порядка, противодействия преступности на 2018—2019 годы", на которую планируют потратить 26,5 млн грн.

По словам директора облдепартамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Алексея Максимова, чиновники будут закупать системы видеонаблюдения, стационарные переговорные аппараты для срочного вызова спецслужб, электронные планшеты, видеорегистраторы, видеотехнику и современные средства связи для группы быстрого реагирования и правоохранителей.

Также в облсовете решили направить 3 млн грн на оплату отдыха участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и членам семей погибших. На эти деньги планируют организовать краткосрочные каникулы (по путевке выходного дня) для 2600 человек.

Напомним, в Харьков вместе с весной пришло очередное подорожание.
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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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