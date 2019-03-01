Сессия Харьковского обсовета: как депутаты распределили деньги

Избранники одобрили скидку на проезд в метро и распределили матпомощь

Депутаты. Заседали больше пяти часов, долго обсуждали вопросы и вносили изменения в программы. Фото: oblrada.kharkov.ua.

Сессия Харьковского обсовета: как депутаты распределили деньги Оксана Козлова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/86f/5b9/5c786f5b9f7d6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/86f/5b9/5c786f5b9f7d6.png 2019-03-01T06:09:00+02:00 Харьков Избранники одобрили скидку на проезд в метро и распределили матпомощь

Депутаты Харьковского областного совета вчера провели очередную сессию. 28 февраля избранники рассмотрели рекордное количество вопросов повестки дня — 98 и раздел "Разное". Без перерыва шесть часов депутаты голосовали за отчеты о выполнении областных программ, принимали изменения в них на 2019 год, внесли изменения в областной бюджет, решили создать областной аналитический центр для обработки данных "Безопасная Слобожанщина".

Сессия облсовета, в отличие от происходящего накануне в горсовете, началась спокойно. Первым делом перед депутатами отчитался начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех. Претензий к нему ни у депутатов, ни у чиновников ХОГА не было. Лишь депутат облсовета Дмитрий Булах попросил обратить внимание на незаконную вырубку лесов на территории области. Позже он же обратился к прокурору области Юрию Данильченко и руководителю "главка" Олегу Беху с просьбой разрешить ситуацию с нежеланием городских властей снижать цену на проезд в городском электротранспорте.

На что главный обвинитель региона ответил, что результаты проверки теруправления Антимонопольного комитета Украины уже получены — установлено несколько серьезных нарушений. Ждут в прокуратуре выводы еще нескольких контролирующих органов. Данильченко напомнил и о пяти годах лишения свободы за невыполнение решения суда.

"Я не хочу никого пугать тюрьмой. Я хочу вежливо попросить соблюдать Конституцию и кодексы Украины и не ждать, пока папка с доказательствами переполнится", — сказал прокурор.

Поднимали вопросы безопасности и во время рассмотрения повестки дня. Так, депутаты согласились создать Аналитический центр обработки данных "Безопасная Слобожанщина", который должен повысить эффективность системы видеонаблюдения и видеоаналитики в поиске преступников. На эти цели депутаты выделили 10 млн грн.

Распределяли они и деньги, в частности на материальную помощь для разных категорий населения предусмотрели 97,9 млн грн. Обещают увеличить единоразовые выплаты участникам АТО и ООС ко Дню защитника Украины до 1500 грн.

"Всего из областного бюджета на эти цели выделено 12,5 млн грн", — говорят в облдепартаменте социальной защиты населения.

А для внутренне перемещенных лиц в облсовете предусмотрели 26 млн грн, которые хотят потратить на медицинское обслуживание, в частности на лекарства.

Также депутаты одобрили льготу на проезд в размере 50% для студентов ряда вузов, колледжей и ПТУ области. С 28 августа по 28 июня ежемесячно будут предоставлять 50 поездок со скидкой. Воспользоваться льготой смогут учащиеся дневного отделения.

ПЛАНЫ НА РЕМОНТ. В нынешнем году депутаты облсовета запланировали отремонтировать 172 объекта, из которых 167 будет завершено до 2020 года.

"В частности, строительство и ремонт проведут в 73 объектах здравоохранения, среди которых — 36 амбулаторий в сельской местности, 31 районная и городская больницы, шесть областных лечебных учреждений", — сообщают в ХОГА.

Ремонтировать планируют и 37 школ области, шесть районных и девять сельских домов культуры. Есть в этом списке и Шаровская усадьба.

Выделили деньги и на освещение населенных пунктов.

"Значительную часть средств, выделенных в этом году на реализацию программы "Энергия света", направят на монтаж освещения в подъездах многоквартирных жилых домов", — говорят в Харьковской облгосадминистрации.

Проводить свет будут на 35 объектах, которые расположены в 17 районах и трех городах областного значения. Всего же в списке — 3600 входных групп подъездов. Планируют провести реконструкцию сетей в 37 населенных пунктах на 50 объектах, а капремонт — в 25 на 44 объектах.

КАДРЫ. Вчера в сессионном зале увольняли и принимали на работу руководителей коммунальных предприятий. Среди них был и Юрий Янко, которого снова назначили директором филармонии. Также там увеличили штат на 70 единиц. Такое расширение связано с увеличением площади комплекса и установкой нового оборудования.

"В основном, это технический состав: инженеры, монтажники, электрики, а также уборщики", — сказала замдиректора Харьковской областной филармонии Инна Волощук.

Стратегия на восемь лет

Во время сессии депутаты поручили Харьковской облгосадминистрации начать разработку Стратегии развития области на 2021—2027 годы и план мероприятий по ее реализации до 2023 года. По словам главы облсовета Сергея Чернова, привлекать к этой работе нужно не только депутатов, но также бизнесменов, ученых и общественников. Кроме того, избранники утвердили Программу создания и ведения градостроительного кадастра области на 2019—2022 годы.

Ранее мы писали, что очередная сессия Харьковского горсовета, которую провели в среду, 27 февраля, проходила под присмотром правоохранителей и под требования харьковчан выполнить решение суда о снижении тарифов на проезд в городском электротранспорте.

Также мы писали, о планах Харькова на год Свиньи: поднимут зарплаты и отремонтируют дороги. Депутаты согласились, что в 2019 году базовая сумма на нужды региона составит почти 13,5 млрд грн.

Тем временем, открылась 10-я сессия Верховной Рады. На открытие новой сессии парламента в сессионный зал пришли Гройсман и ряд чиновников:

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АВТОР: Оксана Козлова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.