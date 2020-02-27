Сезон истерии открыт: в аптеках Харькова стремительно дорожают маски

Цены на средства защиты выросли в десятки раз

В Харькове в связи с распространением коронавируса купить медицинские маски стало проблематичным. Во многих аптеках средства защиты уже разобрали или же их цена поднялась до заоблачной.

Как сообщает сайт Vgorode, в аптеках работники говорят, что масок нет "потому что их нет у поставщика".

"Говорят, что все выкупили и отправили в Китай", — сообщила провизор.

В четвертой аптеке удалось купить пачку из 10 масок за 62 гривны. По словам продавцов, еще несколько дней назад она стоила вдвое дешевле.

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Подобная тенденция наблюдается по всей стране.

"Еще 4 дня назад упаковка медицинских масок стоила 50-60 грн, а сегодня уже продают от 500 грн. Сезон истерии объявляется открытым", – сообщают пользователи соцсетей.

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фото: prom.ua

Напомним, компания Facebook планирует блокировать рекламу средств, которые якобы помогают излечиться от коронавируса. Таким образом компания хочет активно бороться с дезинформацией. Во внимание возьмут те рекламы, где подчеркивается ограниченность продаж и есть обещания полностью излечиться от болезни.

Кроме того, украинец, который живет в Китае, рассказал подробности ситуации в городе Ухань. По его словам, полиция может штрафовать тебя за то, что находишься на улице без медицинской маски. По его словам, паники в городе нет, но все учреждения закрыли.

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