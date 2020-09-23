В Харькове "оживший" бетонный шар побил припаркованные авто (видео)

В Харькове водитель сбил шар с постамента, когда сдавал назад

В центре Харькова бетонный шар, который катился по дороге, побил припаркованные автомобили.

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Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале ХС.Харьков.

Каменный шар заметили по улице Рымарской. Он катился возле Харьковской филармонии, где был одним из ограничителей на парковке.

Очевидцы сняли на видео, как бетонный шар катится по средине дороги и бьет припаркованные авто, оставляя вмятины. Выяснилось, что на парковке один из водителей сдавал назад и сбил шар с постамента.

Видео: ХС Харьков/Telegram

Ранее в Харькове посреди дороги появился новый "фонтан". Вода вытекала из-под канализационного люка и быстро разливалась по дороге.

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Также недавно в центре Харькова произошел взрыв. На неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина.

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