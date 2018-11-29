Шедевры из мусора: харьковчанам показали креативный эко-арт

Вчера, 23:31

43 автора из Харькова и области создали из ненужных вещей, которые могли угодить на свалку, около 200 экспонатов


Креатив. Фото: Т. Ерохина

Креатив. Фото: Т. Ерохина

Креатив. Фото: Т. Ерохина

Харьковчанам впервые показали арт-объекты из мусора. Выставка "ПереТворення" открылась 27 ноября в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства.

43 автора из Харькова и области создали из ненужных вещей, которые могли угодить на свалку, около 200 экспонатов.

Главная цель экспозиции из стекла, металла, пластика, полиэтилена, бумаги и текстиля — показать, что человек должен ответственно потреблять и экономно использовать природные ресурсы.

"Много работ на тему "джинсовые фантазии". Ведь на изготовление одной пары джинсов уходит 8000 литров воды", — рассказала одна из организаторов выставки Анна Михайлова.

Увидеть креативные работы можно до конца января.

Ранее мы писали, что ONUKA представила клип, снятый среди гор мусора. Режиссером видеоролика стал Алан Бадоев.

Напомним, украинцы создали приложение, которое поможет бороться с мусором. Приложение содержит рекомендации по утилизации отходов, а также адреса доступных станций приема вторсырья.

Также сообщалось, что одесситка создает скульптуры из камней с берега.
выставка, экология, мусор, художники, креатив, эко

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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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