Схемы аферистов: бензин задаром, компьютерные мошенники и несуществующая мебель мечты

Остаться без кровно заработанных можно, заказав мебель, обратившись к компьютерному мастеру или согласившись заправить авто дешевым топливом

Харьковчанам следует быть начеку: в городе появляются все новые схемы по нечестному заработку денег. Остаться без кровно заработанных можно, заказав мебель, обратившись к компьютерному мастеру или согласившись заправить авто дешевым топливом.

МАСТЕР ИЗ ГОЛЛИВУДА. Харьковчанка Елена А. столкнулась с обманом, обратившись к компьютерному мастеру по объявлению, которые сотнями расклеены во всех районах города.

Реклама довольно примечательная: объявление с фото молодых парней, якобы живущих по соседству. Елене нужно было установить операционную систему и несколько программ на два компьютера и создать образ диска.

Предварительно по телефону ей сообщили, что все это обойдется в 500 грн, но, выполнив работу, мастер вписал в чек ряд дополнительных услуг и потребовал 4550 грн.

"Каждый штатный драйвер, входящий в состав операционной системы, мне посчитали как установку отдельной программы. А к установке прилагались еще настройка и оптимизация, все по отдельным расценкам. За бесплатный антивирус запросили 300 грн, а образ диска и вовсе сделать не смогли", — возмущается Елена, которой пришлось заплатить полную сумму.

Выяснилось, что услуги харьковчанке оказал не частный мастер, а ООО. На все претензии Елены, что компьютерный ремонт обошелся намного дороже, чем озвучили сначала, сотрудница фирмы ответила, что в чеке указана стоимость работ по прайс-листу. Как и у большинства украинцев, установленные на компьютеры Елены программы нелицензионные.

"Этим они и пользуются: обратиться в полицию обманутые клиенты не могут, поскольку им самим может грозить наказание", — добавила женщина.

Мы позвонили по нескольким объявлениям с услугами компьютерных мастеров, "живущих рядом".

Объявления. Безотказный мастер готов прибыть даже ночью. Фото: А. Макаренко

Установку Windows по телефону оценили в 150 грн, ничего не говоря о дополнительных услугах. Только после уточняющих вопросов выяснилось, что установка новых версий операционной систем стоит от 400 грн, а установка каждого драйвера — от 80.

К слову, в других харьковских фирмах установка нелицензионного Windows 7 обойдется в 250—350 грн, включая драйверы. Обман же начинается уже с объявлений: на них размещены не фото мастеров, а портреты голливудских актеров и российского певца Влада Сташевского. К

роме Харькова такие объявления развешаны в Днепре, Одессе, Киеве, Львове. Нам удалось пообщаться с бывшим руководителем фирмы Андреем Т., который уверяет, что схему обмана внедрил сам учредитель компании. По словам экс-директора, структуру компании, от рекламы до подразделений, скопировали в России, где аналогичная компания несколько лет успешно пользуется доверчивостью людей.

Кроме этого, тарифы на выполнение работ отсутствуют, а мастера, которые официально не трудоустроены, получают 40% от суммы, вырученной у клиента. Также на компанию трудится много рекламных агентов, которые активно распространяют листовки с голливудскими красавцами.

МЕБЕЛЬЩИКИ: ПРИНИМАЛИ ЗАКАЗЫ И УХОДИЛИ В ТЕНЬ

Молодая мама Анжелика Панина попалась на крючок аферистов, заказав в харьковской фирме Alive House детскую кроватку в виде домика. Такая мебель сейчас очень популярна, а изделия именно этого производителя активно рекламировали блогеры в соцсети.

"Еще в марте я заказала для дочери кроватку стоимостью 6700 гривен и перечислила половину суммы в качестве предоплаты на банковскую карту. Мне пообещали, что кроватка будет готова через 60—80 дней, но в этот срок заказ не выполнили. Сначала в компании говорили, что в цеху произошел пожар, затем, что украли инструмент, а после заявили, что срок изготовления кроватки — 120 дней. Каждый раз срок переносили, но я до сих пор ее так и не получила", — рассказала "Сегодня" Анжелика.

На телефонные звонки владельцы и сотрудники компании перестали отвечать. А шоурум в ТРЦ по ул. Академика Павлова, где продукцию можно было увидеть вживую, закрылся два месяца назад.

В соцсетях девушка нашла людей, которые так же, как и она, перечислили предоплату за кроватки и не получили их. Чтобы добиться возврата денег и наказать мебельщиков, пострадавшие объединились. Оказалось больше сотни обманутых родителей из разных регионов Украины. Люди переводили на карту "предпринимателей" от 3000 до 10 000 грн. По подсчетам пострадавших, мошенники получили около 500 тысяч грн.

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Фирму основали супруги Алина и Вячеслав С. Пострадавшие отыскали адрес их прописки, но в указанном месте семья не живет.

Дозвониться владельцам фирмы не удалось и нам: телефоны — отключены. Как сообщили нам в отделе коммуникации облуправления Нацполиции, делом будут заниматься сотрудники управления уголовного розыска.

МЕБЕЛЬ МЕЧТЫ. В подобную ловушку попались и харьковчане, которые заказали мягкую мебель у мастера в цеху на ул. Маршала Батицкого, 8. Свои услуги мебельщик рекламировал на онлайн-доске бесплатных объявлений, завлекая клиентов низкой ценой. Сделав предоплату за диваны и гарнитуры, люди ждали их месяцами.

Покупателей привлекали яркие фото. Фото: Instagram

В пресс-службе облпрокуратуры нам рассказали, что мебельщик подписывал с клиентами письменные договоры, а получая предоплату, выписывал товарные чеки с печатью и подписью, но после этого скрывался от заказчиков. У 75 пострадавших мебельщик выманил более 250 000 грн. Сейчас горе-мастер находится под домашним арестом, его имущество также арестовано.

БЕНЗИН: "ПРОДАЮТ" ПО 18 ГРН ЗА ЛИТР

Недавно в Харькове появилась мошенническая схема, рассчитанная на доверчивых автомобилистов. О "ловушке" нам рассказал один из пострадавших, 25-летний менеджер по продажам Валентин П.

Сначала парню позвонил неизвестный, представился одним из руководителей автозаправки, дескать, контакты взял у общих знакомых, и предложил заправить бак остатками топлива по сниженной цене: 18 грн вместо 30. Менеджера предложение не смутило, поскольку знакомый с названным именем у него действительно есть. Парень прибыл на указанную заправку, однако выяснилось, что звонивший срочно отъехал.

В телефонной беседе якобы руководитель заправки сначала просил отдать деньги за бензин кассиру, но потом — пополнить на оговоренную сумму мобильный счет. Переведя деньги, никакого бензина парень, конечно, не получил.

"Я попался на 1000 грн. Мошенники приглашают приехать на заправку, которую хорошо знают, четко описывают все, что на ней расположено, называют реальные имена кассиров. Это вводит в заблуждение. После пополнения мобильного счета деньги с него сразу перевели дальше. Номера телефонов мошенники находят в объявлениях о продаже авто, а имя знакомого — просто совпадение", — объяснил пострадавший.

Напомним, мошенники используют изощренные схемы обмана при аренде жилья.

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