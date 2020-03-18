Штурм автобусов и массовые нарушения: как Харьков выживает в карантине

Штурмуют автобусы и трамваи с самого утра. Наземный транспорт в Харькове переполнен из-за закрытия метро на карантин. Разрешенного количества пассажиров в салоне не придерживаются ни в трамваях, ни в троллейбусах, ни в автобусах. Вдоль линий закрытой подземки проехала наша корреспондентка новостей "Сегодня". И выяснила, как реагируют на такой ажиотаж сами пассажиры и штрафует ли полиция водителей.

Мы сегодня с утра проверили маршрут вдоль длинной линии харьковской подземки. Наземных маршрутов здесь почти не было, обычно автобусы привозили людей лишь к станции метро. Мэрия обещала решить эту проблему уже сегодня. И дополнительный транспорт действительно появился, но почти весь ехал перегруженным. Требования о десяти пассажирах в салоне не выполнялись.

Люди на остановках рассказывали, что многим транспорт организовали фирмы, в которых они работают, или же люди договорились с коллегами и теперь будут ездить на работу с ними.

"Меня коллега на машине заберет. И до конца недели так. А там с понедельника посмотрим", – поделился харьковчанин Сергей Душко. В тренде На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

Чтобы в транспорте не было более десяти человек одновременно, должна контролировать полиция. По крайней мере, так вчера обещали чиновники. Но утром мы встретили полицейских только у входов в метро, а вот на маршрутах не видели ни одного.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о трудностях украинского карантина и о том, почему пенсионеры отказываются сидеть дома. Психотерапевт объяснил, почему старшему поколению так сложно соблюдать карантин и как это исправить.

А еще сообщалось о том, что киевляне вместо карантина устроили каникулы и гуляют в парках. Жители Голосеевского района сообщают, что в парке им. Рыльского по-прежнему работает канатный парк, продают кофе. А на Борщаговке жители активно обсуждают предложение организоваться на досуг с шашлыками.

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