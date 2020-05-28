Сильный ливень превратил Харьков в Венецию: на улицах заметили лодки (фото, видео)

Сильные дожди и грозы, которые обрушились на Украину 28 мая, не обошли и Харьков. Тут сильный ливень затопил сразу несколько улиц.

В частности, в настоящие реки превратились Грековская, Биологическая и Харьковская улицы.

Видео: telegam/vekha

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Горожанам приходится буквально плавать по затопленным дорогам – местами уровень воды поднялся на 50-60 сантиметров.

Видео: ХС | Харьков

Видео: Х Харьков, Telegram

Кроме того, на затопленные улицы уже выпустили надувные лодки.

Фото: newsroom.kh.ua

Видео: Х Харьков, Telegram

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Ранее мы сообщали, что сильный ливень натворил немало белы в Одессе. Дождь в городе начался ранним утром 28 мая и привел к подтоплению нескольких улиц, возникновению транспортных заторов и остановке троллейбусов и трамваев.

Напомним, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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