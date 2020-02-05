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Сильный снегопад в Харьковской области: что происходит на дорогах (видео)

5 февраля, 12:46

В регионе прошел снег, а температура колеблется в районе нуля градусов

В Харьковскую область пришел циклон, который принес снегопады и возможность возникновения гололеда на дорогах, поскольку температура колеблется от -1 до +1 градусов.

Как сообщили в областном управлении Службы автомобильных дорог, на дороги вывели специальную технику, чтобы не допустить возникновения опасности для водителей.

"Сейчас на государственных дорогах области работает 130 единиц спецтехники, задействовано 170 сотрудников. Работа направлена на очистку проезжей части и ликвидации гололедицы на дорогах. На протяжении суток на обработку покрытия использовано 780 кубометров песчано-солевой смеси и 98 тонн технической соли", - отметили в автодоре.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал сайт "Сегодня", в ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед.

По состоянию 5 февраля в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт.

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях", – заявили в ГСЧС.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Харьков погода снег снегопад непогода харьковская область автодор

Источник: Сегодня

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